Prisca Awiti: ¿Quién es la atleta sensación del judo que puso a México en lo más alto de los Juegos Olímpicos París 2024?

Seguramente, hasta la noche del lunes 29 de julio, la mayoría de los mexicanos no conocían el nombre de Prisca Awiti, sin embargo, durante la madrugada, la atleta mexicana se encargaba de poner en alto la bandera Tricolor y con una jornada histórica, avanzó a la Semifinales de Judo en los Juegos Olímpicos París 2024 en la categoría de los 63 kg.

Con una seguridad que imponía en cada combate, una paciencia y una técnica espectacular, la mexicana fue eliminado a varias de las mejores judocas del mundo y se puso en la antesala de colgarse una medalla olímpica.

Su nombre, de inmediato fue tendencia nacional y al despertar, el país entero se volcó en apoyo para ella. Pero…

¿QUIÉN ES PRISCA AWITI?

Nacida en Londres, Inglaterra, tiene 28 años, es de padre keniata y madre mexicana. Por azares del destino, ella fue criada en Guanajuato, donde pasó los primeros años de su vida y a pesar de tener la oportunidad de representar a sus otras dos nacionalidades, México la enamoró.

Antes del Judo, Awiti era gimnasta. Participó en varios torneos internacionales como juvenil, ahí sí, representando a Gran Bretaña, sin embargo, con el paso de los años, su gusto por el Judo fue creciendo, impulsado por su hermano, que practicaba este deporte y que le dejó las ganas a ella de seguir sus pasos.

“Mi hermano mayor fue una inspiración muy grande y todavío sigue siendo. Él fue un judoca de alto rendimiento que ganó medallas y compitió en Mundiales. Crecí viéndolo, era como mi ídolo y quería hacer y lograr lo que él. Todavía sigue siendo esa motivación, hablo con él y me da consejos”, cuenta Prisca en una charla con el Gobierno de México antes de los Juegos Olímpicos.

Ademas de su hermano atleta, Awiti tiene también familia de músicos, por lo que le gusta bailar, divertirse, sonreír, pero eso sí, cuando se sube al tatami, todo es concentración, seriedad y respeto por su deporte.

LAS LÁGRIMAS DE UNA CHINGONA 🇲🇽



Así rompió en llanto Prisca Awiti tras su pase a Semifinales en #Judo en los #JuegosOlímpicos



¡VAMOS MEXICANA! 💚🤍❤️https://t.co/u7ysYnAsdQ pic.twitter.com/3ZPLELteuH — W Deportes (@deportesWRADIO) July 30, 2024

¿POR QUÉ ELIGIÓ MÉXICO?

Ya habiendo representado al Reino Unido en gimnasia cuando era chica, Prisca Awiti fue creciendo y se fue empapando de sus raíces mexicanas. El criarse en Guanajuato le ayudó no solo para el idioma sino para identificarse con la cultura.

Cuando creció y llegó la hora de elegir bandera para el Judo, Awiti no lo dudó y tomo México y su lucha permanente por salir adelante, como una bandera:

“En México yo he encontrado alegría, creo que aquí luchan con su corazón y lo hacen por su país. Es algo que me ha encantado de aquí, porque lo hacen en los combates, entrenamientos y en todo lo demás. No es por dinero u otra razón externa, sino porque quieren ver el país mejorar; es algo que me ha ayudado mucho porque de donde yo vengo te ven como un número. Aquí sentí un fuego en el corazón de que queremos mejorar y hacer bien.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Kevin Berlin llora desconsolado tras quedarse a 3 puntos de medalla en París 2024

Prisca Awiti buscará su pase a la Final de Judo y asegurar medalla para México, este martes a las 8:00 de la mañana, ante la croata, Katarina Kristo.

En caso de perder, iría al repechaje para buscar uno de los dos broces que se reparten para esta disciplina en París 2024.

TE QUEREMOS MUCHO PRISCA AWITI 💚🤍❤️ pic.twitter.com/r3DDrSDGdx — W Deportes (@deportesWRADIO) July 30, 2024