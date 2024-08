Javier Aguirre DT Selección Mexicana: “Siempre que mi país me necesite, voy a venir a ayudar”

Javier Aguirre será el que encabeza el nuevo proceso rumbo al Mundial del 2026, y también, con camino al 2030, sin embargo, sus palabras en la presentación oficial como nuevo técnico del Tri, habló sobre la emoción y repercusión que tiene el estar sentado en una de las sillas más calientes de todo México.

Cabe destacar que Javier Aguirre tendrá su tercer etapa como estratega de México, por lo que ahora, con un cuerpo técnico, incluido el ex jugador leyenda Rafa Márquez, quien para él, aportara al por mayor en este nuevo camino.

Inclusive ve con buenos ojos, poder arreglar la situación de México en el futbol de cara al Mundial del 2026, cita mundialista que esta a la vuelta de la esquina y en donde anhelan dejar buenas sensaciones dentro de dicho evento a nivel mundial.

¿QUÉ SE SIENTE REGRESAR A MÉXICO PARA DIRIGIR A LA SELECCIÓN DE SU PAÍS RUMBO AL MUNDIAL DEL 2026?

Por tercera vez dentro de Selección Mexicana, Javier Aguirre fue presentado como nuevo técnico del Tri de cara al proceso en 2026; no obstante, en su presentación dejó palabras que hacen pensar en un buen futuro que se aproxima para el conjunto tricolor, dando a conocer que ‘si su país lo necesita, siempre estará ahí para él’.

“Es un orgullo estar con ustedes. Venir a mi país me reconforta y la Selección es un nuevo reto. Soy mexicano y cuando me necesitan voy con mucho gusto. Hoy veo con gusto que hay un proyecto, que no es solo llegar a salvar tres partidos de eliminatoria y luego el Mundial”, dialogó Javier Aguirre.

UNA ILUSIÓN SER PARTE DEL CUERPO TÉCNICO Y PROCESO PARA EL MUNDIAL 2026 EN EL QUE MÉXICO SERÁ SEDE

Asimismo, reconoció la importancia de ser el nuevo estratega de Selección Mexicana ante un Mundial del 2026, que tendrá sede en México, pronunciando que este reto lo toma como una ‘verdadera ilusión’, e inclusive aseguró que en su carrera, llega en un momento de paz y basta experiencia.

“Hay un proyecto y una base hasta 2030, me ilusiona ver que se están haciendo bien las cosas, cómo se está desarrollando. Estoy muy bien acompañado con Rafa, que haya aceptado trabajar conmigo en este proyecto. Se están haciendo cosas firmes y para mi es un orgullo que ya se esté pensado en seis años. Estoy muy ilusionado”, comentó el nuevo estratega tricolor.

CONFIANZA PLENA EN RAFA MÁQRQUEZ Y SU CUERPO TÉCNICO

Posteriormente dentro de la presentación como nuevo técnico de la Selección Mexicana, Javier confesó que está feliz, pero confesó que él siempre ha creído en su trabajo en la amplia trayectoria como estratega de diversos clubes a nivel mundial; además, confía plenamente a la gente que tendrá cerca, como su auxiliar que será Rafa Márquez.

“Yo creo en mí trabajo. No es un secreto que los resultados mandan, la gente se da cuenta de eso. Un mal resultado no te impide a mirar más allá, te puede generar dudas, pero nuestro objetivo final es 2026. Confío en la gente que está conmigo y confío en que voy a sacar esto adelante”, concretó Javier.

EL CUERPO TÉCNICO DE LA SELECCIÓN MEXICANA DE JAVIER AGUIRRE

NÚMEROS DE AGUIRRE EN SELECCIÓN MEXICANA

Javier Aguirre ha dirigido a México en dos etapas; en la primera, fue de junio del 2001 a junio del 2002, donde comandó 27 partidos con los siguientes números: 17 victorias, tres empates y siete derrotas. En cuestión de goles, 40 dianas y 19 en contra.

Posteriormente, en la segunda etapa dentro de Selección Mexicana, prácticamente en mismas fechas, ahora, junio 2009 a 2010, el ‘Vasco’ estuvo al frente de 32 partidos, 19 triunfos, siete empates y seis descalabros; en cuestión de goles, fueron 60 dianas, 24 en propia puerta.

SELECCIÓN MEXICANA 2009 JAVIER AGUIRRE / Jam Media Ampliar

¿CUÁLES HAN SIDO LOS EQUIPOS QUE HA DIRIGIDO AGUIRRE EN SU CARRERA COMO DT?