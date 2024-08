Juegos Olímpicos Paris 2024: Triatleta canadiense vomita diez veces tras nadar en el Río Sena

La realidad es que la calidad del Río Sena no es de la mejor dentro de los actuales Juegos Olímpicos de Paris 2024 ya que ha sido un tema complejo para los organizadores del evento, sin embargo, no solo ha surgido en la actual justa veraniega, sino, históricamente han surgido problemas de contaminación dentro del famoso Río.

Asimismo, el Río Sena ha sido uno de lo temas a mejorar dentro de la ciudad del amor, con la ambición de recuperarlo y se encuentre en las mejores condiciones, con saneamiento dentro de las aguas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Juegos Olímpicos: Ale Orozco y Gaby Agúndez calificaron a final plataforma de 10 metros

No obstante, a pesar de tantos esfuerzo, no se ha podido cumplir los objetivos planteados dentro de la justa veraniega, ya que hay ciertos grados de contaminación que terminan por afectar al atleta en cuestión dentro de la disciplina de triatlón, por ello, las criticas sobre el estado del Río han sido varias, y expertos de Salud Pública en Francia expresaron cierto grado de preocupación; hasta el momento no se ha solucionado nada, aunque los atletas ya se desempeñaron en dicha modalidad, y diversos sufrieron las consecuencias de la nefasta mala del agua.

RÍO SENA PARIS 2024 / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Ampliar

¿QUÉ SE DICE SOBRE LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO SENA?

Si bien las autoridades no han podido resolver nada sobre el tema: Río Sena, y a pesar de que la Salud Pública ha puesto a disposición ayudas para mejorarlo, al final se quedo en las mismas circunstancias de contaminación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Juegos Olímpicos: Así fue la participación de las Sirenas Mexicanas en Paris 2024

E inclusive, se menciona que antes de arrancar la justa veraniega, fueron varias las autoridades que hicieron acto de presencia en el Río Sena como: la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, además de la ministra francesa de deportes, Amélie Oidéa-Castéra, quienes se bañaron en las aguas del río, acción que no mostró ninguna situación que afectara a la salud de los integrantes.

RÍO SENA 2024 JUEGOS OLÍMPICOS PARIS / Anadolu Ampliar

¿QUÉ PASÓ CON EL TRIATLETA CANADIENSE?

El triatleta canadiense de nombre Tyler Mislawchuk, participó en dicha disciplina, sin embargo cuando llegó a la meta, y después de concluir su participación empezó a vomitar al por mayor ante los reflectores de los medios de comunicación que hicieron acto de presencia; además de los aficionados que estaban presentes en el evento a lo que después de vomitar aseguró que habría sido no por el Río, sino por el calor.

Eso ocasionó el Río Sena hace unos días en un atleta Canadiense por su nivel de contaminación 😱



Se habla de que vomitó cerca de 10 veces pic.twitter.com/JItJa4RHIk — México en Paris 2024 - Enlace a Cancha (@enlaceacancha) August 5, 2024

¿CUÁLES FUERON LAS PALABRAS DEL CANADIENSE?

El triatleta canadiense comentó que se encontraba en ese momento fatigado y con gran cansancio al terminar la competencia, pero, aseguró que el Río Sena no fue el principal motivo por el cual empezó a vomitar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Juegos Olímpicos: Djokovic se cuelga su primera medalla de oro en París 2024

“¿Vomité una vez? No, vomité 10 veces. Los últimos cuatro kilómetros fueron mortales y empecé a encontrarme mal y a tener mucho calor”, aseguró el triatleta canadiense.

Imágenes repugnantes de los Juegos Olímpicos: un triatleta canadiense vomitó después de nadar en el río Sena.



Anteriormente, los organizadores de los Juegos fueron criticados por la idea de nadar: en el Sena se encontraron niveles prohibitivos de E. coli y otras bacterias.



El… pic.twitter.com/F0AHPLoaQP — Tribuna Digital7 (@TribunaLibreES) August 1, 2024

Además, comentó cómo habría sido su participación dentro de Paris 2024, el sacrificio para hacerse presente dentro de una competencia como esta.

“Di todo lo que tenía. Venía de romperme el talón de Aquiles, traumatismos, esguinces... estoy orgulloso de los que hice. Quería más que estar en el décimo puesto, pero di todo lo que tenía dentro de mí, especialmente tras estos tres años tan duros”, finalizó Tyler Mislawchuk.