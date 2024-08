Juegos Olímpicos: Así fue la rutina de las Sirenas Mexicanas en Paris 2024; México volvió a conquistar el mundo: video

Una vez más las Sirenas Mexicanas lograron acaparar los reflectores en su segunda actuación en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, donde cautivaron al público con su entrega y sus destacadas exhibiciones.

Las mexicanas lograron ganarse las ovaciones no solo del público mexicano, si no de los presentes en las justa veraniega, pues en su última rutina libre deslumbraron a los jueces y obtuvieron una calificación de 263.4567, siendo la tercera mejor puntuación de la competencia, pero desafortunadamente no les alcanzó para subir al podio.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Osmar Olvera, Final Clavados EN VIVO, a qué hora y dónde ver México Juegos Olímpicos París 2024

Las Sirenas Mexicanas se retiran de los Juegos Olímpicos de Paris 2024 con un digno séptimo lugar, además de que hicieron historia en la presente competencia, ya que hace 28 años que México no tenía presencia en esta disciplina.

El conjunto de natación artística, culminó su participación con una rutina acrobática en honor a la Diosa Azteca Matlalcuete, quien es mejor conocida como ‘La de la falda azul’ y Diosa de las Aguas Terrestres. Por lo tanto, la coreografía estuvo inspirada en la cultura y tradiciones mexicanas.

- La CONADE no las apoyó

- Vendieron toallas

- Vendieron trajes de baño

- Botearon

- Hicieron colectas y subastas



Todo para pagarse sus viajes y preparación. Hoy, la medalla es lo de menos:



MÉXICO ESTÁ ORGULLOSO DE USTEDES 🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽



pic.twitter.com/xa7crbX2vb — W Deportes (@deportesWRADIO) August 7, 2024

Las encargadas de subir al podio fueron: China en el primer lugar, Estados Unidos se colgó la medalla de plata y España la de bronce.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Daniela Souza queda descalificada de los Juegos Olímpicos por un error infantil; era esperanza de medalla para México