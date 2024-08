Osmar Olvera tiene la misma técnica que los chinos, está a su nivel: Ma Jin, entrenadora de clavados de México

Luego de que el clavadista Osmar Olvera ganara la medalla de bronce en el trampolín de 3 metros individual en los Juegos Olímpicos Paris 2024, la entrenadora Ma Jin aseguró que el mexicano tiene la misma técnica que los chinos.

La prioridad para los atletas es colgarse la medalla de oro, a pesar de que Osmar Olvera dio su máximo esfuerzo al quedarse en el tercer lugar del podio, para la entrenadora de clavados hizo una comparación del trabajo entre los deportistas chinos y los mexicanos.

“Osmar ya tiene confianza conmigo y trabaja desde chiquito, por eso de técnica es parecido a los chinos. Él quiere salir igual a los chinos en los clavados, sabe de todo el trabajo de mi equipo a Osmar le gusta trabajar todos unidos, me necesita, es muy tranquilo cuando estoy con él”, declaró la entrenadora.

"QUERÍA EL ORO; LA VERDAD SÍ ME DUELE PORQUE FALTA MUY POCO" 😖



Ma Jin fue contundente sobre lo que esperaba de Osmar Olvera hoy y cómo es el trabajo de clavados en China (donde trabajó) y en México



"(OSMAR) TIENE TÉCNICA PARECIDA A LOS CHINOS"



Por otra parte, Ma Jin reconoció el nivel que tienes los atletas chinos, el cual han conseguido con la dedicación temprana que le invierten al deporte y por eso su esfuerzo se ve reflejado en las competencias.

“Yo trabaja en servicio nacional en China, yo sé cómo trabajo y sobre el nivel, por eso los muchachos les digo falta. Ahora otro día en sincronizado estaba muy cerca , por eso yo decía ‘Qué bueno, ya cerca’, por eso quería el oro. La verdad sí me duele porque falta poco. Los chinos no son de un día, de un año, son muchos años. Ayer el chino no se tiró bien la semifinal se enojó yo le dije ‘Tranquilo’, nosotros bien felices, pero el chino siempre en cada competencia quiere tirar mejor” agregó.

¿QUIÉN ES MA JIN, LA ENTRENADORA QUE HA FORMADO A CLAVADISTAS MEXICANOS?

Ma Jin es la responsable de los triunfos que han conseguido los atletas mexicanos en los últimos 20 años en México. Ma Jin es originaria de China, pero decidió llegar a territorio azteca para continuar preparando a clavadistas.

La entrenadora china ha dejado una huella muy marcada en el mundo deportivo, ya que ha tenido la fortuna de formar una generación que ha triunfado en estas dos décadas gracias a su dedicación y sus conocimientos técnicos que le han permitido generar rivalidad deportiva de alta exigencia.

Ma Jin ha hecho más por el deporte en México que todos las y los dirigentes que se cuelgan medallas y dan entrevistas. Gracias Ma Jin, bendito el día que llegaste de China y decidiste entrenar a clavadistas mexicanos. Tú también eres de plata y bronce. 🫶🏽🥹🥈🥉🇲🇽 #diving

En 2003, Ma Jin arribó a México, tras ser invitada por parte de la Federación Mexicana de Natación para ser la preparadora de los clavadistas mexicanos. Gracias a su trabajo, el país azteca empezó de destacar en los Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales, Juegos Panamericanos y Centroamericanos.

La entrenadora china ha forjado a clavadistas mexicanos como Juan Celaya Paola Espinosa, Osmar Olvera, Tatiana Ortiz y Rommel Pacheco.