Marco Verde: ¿Quién es el boxeador que emocionó a México con su medalla de plata en Juegos Olímpicos?

México es potencia en el Box, tanto profesional, como amateur, eso no es ningún secreto. Pero cuando se habla de Marco Verde, los guantes, la vaselina y los golpes, no estaban en su radar, a pesar de que lo lleva en la sangre y hoy, sin quererlo, ya es una leyenda del deporte mexicano con su medalla de plata en Juegos Olímpicos.

Y es que el originario de Sinaloa ha puesto su nombre en lo más alto del planeta con su gran actuación en Paris 2024, donde refrendó su gran preparación y su impresionante poder, ganando el segundo lugar este viernes y emocionando a todo un país con su espíritu y corazón guerrero. Pero...

¿QUIÉN ES MARCO VERDE? EL BOXEADOR QUE GANÓ MEDALLA EN PARIS 2024

Nació en el 2002, tiene 22 años, es originario de Sinaloa y lleva el Box es las venas, ya que su padre es Manuel Verde, que también representó a México en unos JJ. OO. en Barcelona 1992, aunque él no tuvo el éxito que ahora tiene su hijo.

Sin embargo, a pesar de tener en papá a un gran referente del Box, Marco no tenía en sus planes ponerse los guantes y subirse al ring. De niño fue el futbol y de más adolescente, el Béisbol, el deporte por excelencia en Sinaloa. Fue jugador de ligas amateurs y en algunos equipos escolares.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Snoop Dogg: La millonaria cifra que cobró por día para estar en los Juegos Olímpicos Paris 2024

“No me imaginaba ser boxeador. Yo nada más lo veía en la tele, porque como mi papá antes era boxeador, nunca me lo inculcó, nunca quiso, según para no sufrir golpes y que nos pasara algo, como él lo vivió”, dijo antes de ir a París.

Pero todo cambió cuando fueron a ver una función de Box ahí mismo, en Mazatlán. A Marco le gustó tanto que, cuando ingresó a la Universidad, lo primero que hizo fue comenzar a entrenar. Ya no hubo vuelta atrás.

Hoy, 5 años después de su primera vez en un cuadrilátero, la carrera de Marco Verde ya es de leyenda. Medalla de oro en Juegos Centroamericanos, Oro también en Panamericanos y plata en Juegos Olímpicos.

MARCO, EL PRIMERO EN 40 AÑOS EN GANAR MEDALLA DE PLATA EN BOX

Con su presea obtenida en París 2024, Marco Verde suma a la lista de la segunda disciplina que más medallas le han dado a México en toda su historia olímpica. Esta fue la número 13 y la primera en 8 años, luego del bronce que consiguió Misael Rodríguez en Río 2016.

Sin embargo, la hazaña de Verde va todavía más atrás, ya que, la última vez que un boxeador mexicano había ganado plata en Juegos Olímpicos fue en Héctor López Colín en Los Angeles 1984.

Marco Verde se suma a Prisca Awiti, Osmar Olvera y Juan Manuel Celeya como medallistas de plata es tos JJ. OO. para México, además del bronce ganado por el equipo de Tiro con Arco (Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz) y otra de Osmar Olvera.

GRACIAS MARCO VERDE 🟢⚪️🔴

GRACIAS MARCO VERDE 🟢⚪️🔴

GRACIAS MARCO VERDE 🟢⚪️🔴



¡Medalla de Plata para México en Box! 🥈🇲🇽

…

Nada que reprochar. Nada que reclamar. Nos hizo soñar, nos emocionó a todos.



VIVA MÉXICO 👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/HBWjxsVGA1 — W Deportes (@deportesWRADIO) August 9, 2024

TODOS LOS MEDALLISTAS DE PLATA DE MÉXICO EN JUEGOS OLÍMPICOS

Este viernes, Marco Verde se convirtió en el atleta número 28 en colgarse una medalla de plata para México en Juegos Olímpicos. A continuación te dejamos la lista completa:

Marco Verde

Daniel Aceves

Prisca Awiti

Francisco Cabañas

Joaquín Capilla

Juan Celaya

Paola Espinosa

María del Rosario Espinoza

Iván García (clavadista)

Carlos Girón Gutiérrez

Raúl González Rodríguez

María Guadalupe González

Belem Guerrero Méndez

Ana Gabriela Guevara

Noé Hernández Valentín

Gustavo Huet Bobadilla

Héctor López Colín

Carlos Mercenario

Osmar Olvera

Alejandra Orozco Loza

José Pedraza Zúñiga

Fernando Platas

María del Pilar Roldán

Aída Román

Óscar Salazar Blanco

Germán Sánchez (clavadista)

Rubén Uriza Castro

Alfonso Zamora

Marco es el tercer/cuarto mexicano en la historia de los Juegos Olímpicos en conseguir una medalla de oro/plata en boxeo. / DeFodi Images Ampliar