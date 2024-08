Juegos Olímpicos de Paris 2024: ¿Qué fue lo más destacado de la Ceremonia de Clausura?

Los Juegos Olímpicos de Paris 2024 llegaron a su fin mediante la Ceremonia de Clausura, con momentos destacados y un espectáculo lleno de luces, personajes dentro de la capital francesa, específicamente en el Stade de France, en donde también se apago la llama, para darle vida a Los Ángeles 2028.

Es, sin duda alguna, los JJ.OO el evento deportivo más grande que hay en el planeta tierra, con atletas que le desmotaron al mundo sus habilidades, deslumbrando a propios y extraños dentro de cada una de las disciplinas.

¡ASÍ ARRANCA LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE #Paris2024!

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥



Leon Marchand, nadador con 4 medallas de oro🥇, en la justa veraniega, toma la llama olímpica dirigida a Los Ángeles 2028.

pic.twitter.com/BgSd5fepI4 — W Deportes (@deportesWRADIO) August 11, 2024

Semana a semana surgieron momentos vibrantes en cada una de las competencias que nos dejaron imágenes para que se quedaran en los libros de historia. Fue, Leon Marchand quien saltó a escena como figura, apagando el fuego que se prendió en el globo aerostático durante la inauguración del evento, este último quien cosecho cuatro medallas de oro dentro de la natación.

Asimismo, en el transcurso de la Ceremonia de Clausura, empezaron a salir los atletas al recinto con la actuación de México bajo los abanderados Marco verde (plata en box varonil) y Niura Diosado, quienes portaron con orgullo la bandera de México, mientras que se desfilaban sin fin de canciones durante el pasar de los deportistas como, la canción: ‘We Are The Champions’, de la agrupación The Queen.

SALEN TODOS LOS ATLETAS QUE MARCARON SU HISTORIA EN #Paris2024👏🏼🇫🇷✨

pic.twitter.com/tMY4u1nEs8 — W Deportes (@deportesWRADIO) August 11, 2024

¿CÓMO FUE EL ESPECTÁCULO PLASMADO EN EL STADE DE FRANCE?

Se comenzó con la premiación del maratón femenil, en donde por primera vez en la historia le otorgarían las preseas a la mujeres que participan en este rubro dentro de la Ceremonia de Clausura de unos JJ.OO. En este caso, Sifan Hassan de Países Bajos quien fue galardonada con la medalla de oro.

Posteriormente, se apagaron las luces para que comenzara el espectáculo, en donde se plasmó parte de la historia francesa, con un viajero dorado que bajo desde el cielo en busca de humanidad en un lugar totalmente desierto, haciendo tributo a Grecia, país que empezó con los Juegos Olímpicos.

🗣️🎶“WE ARE THE CHAMPIONS”



• Cantan a todo pulmón atletas y aficionados en el cierre de #Paris2024

🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩

pic.twitter.com/fPAlSrsYFg — W Deportes (@deportesWRADIO) August 11, 2024

CONCIERTO DE PHOENIX EN EL STADE DE FRANCE; ¡EMMANUEL MACRON OTORGO PALABRAS!

Empezó el desenlace musical mediante el concierto otorgado por el grupo Phoenix, quienes interpretaron diversas canciones poniendo a bailar a los atletas y aficionados que se encontraban en Francia.

ESPECTACULAR SHOW DE PHOENIX

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥



El Stade de France disfruta de la Ceremonia de Clausura en #Paris2024

pic.twitter.com/GE0T9oNBg5 — W Deportes (@deportesWRADIO) August 11, 2024

Además, el presidente de Francia, Emmanuel Macron dio las gracias por tan espectaculares Juegos Olímpicos de Paris 2024, al comentar que estos se quedaran en la memoria para siempre, posterior a ello, se entonó el himno olímpico.

PASARON LA ESTAFETA A LOS ÁNGELES 2028; ¡TOM CRUISE EN ACCIÓN!

Arranco con el himno nacional de Estados Unidos, y posterior a ello, apareció de manera sorpresiva el actor Tom Cruise en lo más alto del Stade de France para bajar y tomar la bandera de los Juegos Olímpicos.

Y no solo eso, sino también en motocicleta recorrió el estadio hacia la salida; ya en video, pasando por diversos escenarios a lo ’misión imposible’, para llegar a Hollywood y colocar los aros de la justa veraniega en el famoso letrero de Los Ángeles.

🚨🇫🇷De manera oficial, se apaga la llama olímpica y terminan los #JuegosOlímpicos de #Paris2024

🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲

pic.twitter.com/p0L7WPti7F — W Deportes (@deportesWRADIO) August 11, 2024

Cabe destacar que en conjunto, grupos como Red Hot Chili Peppers, rapero Snoop Dogg y la cantante Billie Eilish estuvieron presentes tomando la estafeta de cara a los JJ.OO de Los Ángeles 2028.

