Tigres se despide de la Leagues Cup 2024 tras caer ante New York City FC; ¡Fracaso regiomontano!

Los equipos mexicanos siguen cayendo eliminados en la Leagues Cup, y ahora fue el turno de los Tigres que cayeron en tiempo regular 2-1 ante New York City FC.

A pesar de que el conjunto dirigido por Veljko Paunovic comenzó con la ventaja en el partido luego de una anotación de Guido Pizarro a pase de Rafael Carioca al minuto 17’, el conjunto neoyorquino logró darle la vuelta.

El gol del empate de los estadounidenses prácticamente llego de forma inmediata ante la anotación de los regios, y es que al minuto 20’, Máximo Moralez, anotó en favor de los neoyorquino.

Para la segunda parte, ambas escuadras realizaron modificaciones, sin embargo, el equipo que logro romper con el empate fue el New York City, y es que al minuto 65’, Santiago Rodríguez puso el segundo para la escuadra de la MLS.

A pesar de que faltaban 25’ minutos de tiempo regular más el agregado, y de que los Tigres se fueron con todo al frente, no consiguieron el gol del empate. De esta forma, ahora los Felinos tendrán. Que regresar a casa y pensar en el Apertura 2024 de la Liga BBVA MX, mientras que el New York City ya puede pensar en los cuartos de final donde enfrentara a uno de los grandes favoritos como lo es el Columbus Crew.

¿QUÉ SIGUE PARA TIGRES?

Tigres al quedarse fuera de Leagues Cup, tendrá que regresar a casa para afinar detalles de cara a la reanudación de la Liga MX, en este caso, parece indicar que jugaría frente a Chivas en busca de afianzarse y darle la vuelta a la hoja tras lo sucedido en el torneo veraniego.

EQUIPOS MEXICANOS ELIMINADOS EN OCTAVOS DE FINAL DE LEAGUES CUP 2024

Aunada a la derrota de Tigres frente al New York City FC, son en total cuatro equipos que no pudieron acceder a los cuartos de final como: Toluca que sufrió descalabro frente al Colorado Rapids; Pumas quien fue goleado 5-0 vs Seattle Sounders; además, Cruz Azul de sorpresa, sale de la competencia a manos de Mazatlán. De esta forma, quedan solo dos conjuntos aztecas de cara a los cuartos de final, que son América y los Cañoneros.

DEFINIDOS LOS CUARTOS DE FINAL DE LEAGUES CUP 2024

Club América vs Colorado Rapids

Seattle Sounders vs Los Ángeles FC

Philadelphia Unión vs Mazatlán

New York City FC vs Columbus Crew