¿Neymar regresa al Barcelona?; la bomba que ilusiona a la afición culé

La carrera de Neymar ha ido de lo más alto, a estar prácticamente un año alejado de las canchas. Una rotura de ligamentos lo tiene desde octubre sin jugar y lejos del futbol, se habla más del brasileño por las fiestas, los eventos sociales, los viajes y algunas polémicas en las que se ha envuelto todo este tiempo.

Sin embargo, su regreso parece estar cerca, en el Al Hilal lo esperan, pagaron más de 300 millones por él y poco les ha ayudado. En Arabia no están muy contentos con él y esperan su vuelta para, ahora sí, exigirle títulos. Para eso lo llevaron. Lo que no saben los jeques, es que, el futuro del futbolista, no está asegurado en medio oriente y podría decir adiós muy pronto.

Este jueves, distintos medios de Asia publican que el jugador no está del todo convencido de seguir en el futbol árabe y estaría dispuesto a rescindir su contrato en el Al Hilal, donde, no ha cobrado todo el contrato que se le había asegurado, justo por cláusulas de lesión u otro tipo de situaciones que llevarían al jugador a arrepentirse de su decisión de dejar Europa.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Apuñalan al padre de Lamine Yamal en Barcelona; este es su estado de salud

¿NEYMAR VUELVE A BARCELONA?

Luego de la información anterior, en España el nombre del atacante carioca fue tendencia en redes sociales. Hubo noticias que daban por hecho que había pláticas con el Barcelona para volver y que la ilusión estaba a tope en el seno blaugrana para poder tener de regreso al futbolista.

Pero la realidad es no hay nada oficial. El revuelo que causó la fake news, fue por un famoso stremmer de Madrid, que en una transmisión de Twitch leyó una nota falsa que provocó que miles de personas la creyeran y comenzaran a expandir el rumor en internet.

Por ahora, el único escenario para que Neymar pueda ir a jugar de nueva cuenta a Barcelona, es que, en el 2025 no renueve su contrato en Arabia y llegue gratis al equipo catalán.

es el momento, sí o no, responde pic.twitter.com/1hn4biMWLX — Auron (@auronplay) August 14, 2024

¿CUÁNDO VOLVERÁ A JUGAR NEYMAR?

A una semana del arranque de la Liga de Arabia Saudita, Neymar ya trabaja con balón, sin embargo, su regreso a las canchas aún está lejos. De acuerdo al medio Bola, de Brasil, los médicos de la Selección han estado pendientes de la evolución de su lesión y le han pedido al club que lleve poco a poco el regreso del crack a un partido oficial.

Posiblemente a finales de este mes, el #10 podría ya salir a la banca a algún partido, aunque es casi un hecho que lo veremos de nueva cuenta en acción hasta septiembre.

Pongo highlights de Neymar en el Psg “acabado” por que si pongo de Neymar prime vinicuis parece un jugador de 4 división Inglesa https://t.co/Ei1zvsCTFE pic.twitter.com/eLBK33rGRB — Gundo (fan) (@Goldegundogan) August 14, 2024