Real Madrid empata ante el Mallorca en el debut de Kylian Mbappé en LaLiga

En el encuentro de la Jornada 1 de LaLiga, Mallorca y Real Madrid no lograron hacerse daño, luego de que el marcador terminara con empate a un tanto después de qué la contundencia no apareciera para los dos equipos por muchos momentos, pues estuvieron más de 13 remates cada uno.

Sólo en 13 minutos el conjunto merengue ya va ganando el partido, pues Rodrygo marcó un golazo para abrir las cosas y tomar ventaja en el resto de la primera parte, los blancos siguieron insistiendo aunque no volvieron a mover las redes.

En la segunda mitad las cosas parecían inclinarse para el Madrid, pues eran los que insistían en conseguir goles, aunque tras un tiro de esquina el Mallorca igual o los cartones.

Por si fuera poco en el tiempo agregado Ferland Mendy fue expulsado por lo que se perderá el siguiente compromiso de liga de los madridistas.

Este primer partido para el conjunto merengue no fue lo que esperaban, pues no pasaron del empate. Además de que Kylian Mbappé tuviera un debut en liga lejos de lo soñado, pues no fue determinante.

