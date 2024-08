México jugará partido amistoso ante Valencia en Puebla

Luego de que la Selección Mexicana diera a conocer que en el mes de octubre tendrá un partido amistoso ante Estados Unidos, el combinado azteca seguirá dándole prioridad al país para jugar ante su afición y ya estaría considerando jugar en Puebla.

Y es que todo parece indicar que para la Fecha FIFA del mes de octubre no hay selecciones disponibles que puedan disputar el partido amistoso, por lo tanto, la Federación Mexicana de Futbol contemplaría al Valencia de la liga de España para que juegue ante el Tricolor.

De acuerdo con información de Claro Sports, la Selección Mexicana cerraría la Fecha FIFA en casa, ya que el acuerdo del juego ante el Valencia va muy avanzado y se llevaría a cabo en el Estadio Cuauhtémoc y sería antes del juego que tiene programado con Estados Unidos para el 15 de octubre en el Akron.

Cabe mencionar que durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo en Guadalajara para anunciar el encuentro amistoso ante Estados Unidos, el presidente de la FMF, Ivar Sisniega aseguró que estaban en búsqueda de un rival más para la Selección Mexicana.

“Estamos trabajando para ver distintos escenarios. Esta contemplado que la selección vaya a Europa o Sudamérica. No es fácil, pero manejamos distintos escenarios para tener una buena preparación. Lo ideal sería estar siempre en casa, pero no descartamos nada. No voy adelantar nada. Estamos trabajando para 2025 y 2026 en la preparación”, comentó.

¿CUÁLES SON LOS PARTIDOS AMISTOSOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA?

Hasta el momento solo se tienen confirmados tres encuentros, los cuales corresponden a la Fecha FIFA del mes de septiembre y el que recientemente se anunció ante Estados Unidos que se jugará en Guadalajara.

México vs Nueva Zelanda

Fecha: 7 de septiembre

México vs Canadá

Fecha: 10 de septiembre

México vs Estados Unidos

Fecha: 15 de octubre

