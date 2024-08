Igor Lichnosvky baja de América 7 meses; se rompió el Ligamento; opciones de refuerzo para Jardine

Malas noticias para el conjunto del América. Igor Lichnovsky se lesionó de gravedad y estará fuera el resto de la temporada. El equipo azulcrema dio a conocer a través de sus redes sociales que el defensa chileno será intervenido del ligamento cruzado anterior, por lo que las Águilas no podrán contar de 7 a 8 meses.

Dicho de otra forma, Lichnovsky estaría de regreso, aproximadamente, hasta abril del 2025. La mala noticia para el defensa llega apenas unas semanas después de que firmara contrato por hasta por tres temporadas

TAMBIÉN PUEDES LEER: Liga MX, cada vez más ‘gringa’: Sin empates, juegos se definirían en penales y el tiempo se detendría cuando salga el balón

Igor llegó al América apenas el año pasado, en una operación a préstamo de Tigres. Rápidamente se afianzó a la titularidad, siendo pieza clave del bicampeonato de las Águilas en el Apertura 2023 y en el Clausura 2024.

En su más reciente partido con el América tuvo una mala experiencia, pues fue uno de los responsables directos de la eliminación de Leagues Cup del conjunto azulcrema, al fallar el quinto penal de la tanda inicial.

Su lesión, aparente, no se derivó precisamente de ese partido, pues desde antes de la competencia ante los clubes de la MLS, Igor Lichnovsky venía arrastrando problemas en la rodilla.

LICHNOVSKY SE ROMPIÓ

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



- Igor es baja del América por operación de Ligamento Cruzado 😱

…

Golpe fuerte a las Águilas y el tiempo encima para fichar a su remplazo.



Estará algunos meses fuera de las canchas 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/0CsCXbJDzr — W Deportes (@deportesWRADIO) August 21, 2024

NUEVO REFUERZO DEL AMÉRICA

Ante esta baja, América contemplará añadir otro refuerzo, sin embargo, no necesariamente deberá ser en defensa. Jardine confía en Ramón Juárez, quien ya fue titular la última Liguilla por la baja de Cáceres y en Néstor Araujo, que en la Leagues Cup jugó mucho. Además, tiene la opción de Israel Reyes, que aunque hoy en día es el lateral derecho titular, también puede jugar por dentro y darle espacio a Dagoberto Espinoza, que de a poco va ganando crédito en el primer equipo por esa banda.

La gira en Estados Unidos desnudó un problema en ataque para el cuadro azulcrema y es que por el costado de la izquierda no tiene a nadie más que a Brian Rodríguez, que no termina por convencer del todo. Por eso, no es descabellado que las Águilas sumen en las próximas horas a un nuevo futbolista en ataque, con la plaza que dejara el chileno por su lesión.

El mercado en la Liga MX cierra hasta la segunda semana de septiembre, así que, tiempo, tiene la directiva azulcrema, que encima ya solo tiene la mente puesta en el campeonato Local y en la Campeones Cup que deberá jugarse ante Columbus Crew en unas semanas.