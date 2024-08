Chicharito se desgarró y podría estar sin jugar con Chivas hasta 3 meses

Javier Hernández no logra ver la suya desde que volvió a Chivas y esta vez se confirma una nueva lesión, que, en caso de no tratarse adecuadamente, podría alejarlo varios meses de las canchas.

Fue el mismo jugador, quien en un live en sus redes sociales confirmó que sufre de un desgarro muscular en la parte posterior del muslo, situación que lo tiene sin poder hacer futbol en cancha y su ausencia podría alargarse más de lo normal.

De acuerdo a fuentes cercanas al Rebaño, el club ha decidió darle el tiempo necesario para atender su dolencia, la cual, si se llega a agravar o anticipar su regreso, podría detonar en una ausencia de hasta tres meses.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Uriel Antuna será nuevo jugador de Tigres; Cruz Azul se queda sin una de sus figuras

Javier, que desde que volvió e enero al Rebaño, se ha perdido más de 10 partidos por lesión y solo ha marcado un gol en partidos oficiales de Guadalajara.

Además aseguró que sus compañeros, Jesús Chiquete Orozco y Carlos Cisneros, también sufren la misma dolencia y están trabajando a la par parta volver lo antes posible.

MÁS INTERNET QUE FUTBOL

Ante este nuevo anuncio de Chicharo de su lesión, las críticas no se han hecho esperar, por parte de su propia afición y de la de otros equipos, que no han dudado en burlarse del delantero, que en los últimos dos años, debido a lesiones, se ha convertido más en un estrella de internet y no por lo que haga dentro de una cancha de futbol.

En Twitch, Javier sigue haciendo transmisiones, juega en línea y reacciona a otros videos aunque también se ha tomado el tiempo de tocar temas de futbol, su pasado, su futuro y los planes que tiene a futuro, donde no se cansa de alzar la mano para poder volver a la Selección Mexicana antes de la Copa del Mundo 2026.