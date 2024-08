Pablo Aguilar compara las directivas de la Máquina y América: ‘Cruz Azul no respeta procesos’

El exjugador de América y Cruz Azul, Pablo Aguilar habló sobre la actualidad de estos equipos, donde el guaraní terminó siendo un referente e incluso salió campeón. Después de varios años militando en la Liga MX, el defensor aseguró que el cuadro celeste no respeta los procesos de los jugadores.

“Cruz Azul no (respeta procesos). Cuando yo llegué a América, ¿cuántos años llevaba Ricardo Peláez? Es un proceso donde normalmente no se van 6 o 7 jugadores. Se va uno, vienen dos, tipo puesto por puesto. Solamente en ese momento que nosotros llegamos creo que hubo un poquito más de jugadores salientes digamos en ese momento, pero después solo tocar partes chiquititas, se va uno vienen dos”, comentó Aguilar en entrevista con Hi Sports.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Murió Juan Izquierdo, ex futbolista de la Liga MX que sufrió un paro cardíaco en pleno partido

Y es que respecto al cuadro azulcrema, el exjugador celeste aseguró que en Coapa tienen otro modelo de trabajo que permite que haya competencia interna entre los jugadores cada semestre y eso es parte del éxito que ha tenido América en el futbol mexicano.

¡AMÉRICA SI SABE MANTENER PROCESOS, MIENTRAS QUE CRUZ AZUL NO! 😱



🚨En una entrevista exclusiva, Pablo Aguilar nos platicó sobre los malos manejos de la directiva del conjunto cementero y de cómo las “Aguilas” si saben hacerlo. 🫣



🎥 @Ventimilla y @gerardoo_gh… pic.twitter.com/Wk3BmoFOuh — Hi! Sports TV (@HiSportsTV) August 28, 2024

“Creo que está muy estable en ese sentido, yo voy más a eso que mantiene un buen plantel, una buena dirigencia también, que sabe a lo que está apuntando, entonces esas son cosas importantes que esté bien estable el club”, apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Uriel Antuna será nuevo jugador de Tigres; Cruz Azul se queda sin una de sus figuras