Luis Malagón sobre poca compra de boletos en América: “La situación del país no es buena. Entiendo a la afición y sé que apoyarán más adelante”

Sin duda alguna América no pasa por el mejor de los momentos dentro del actual Apertura 2024, y en conferencia de prensa previo al Clásico Joven, Luis Ángel Malagón, quien ha recibido muchas críticas tras la eliminación de Leagues Cup, habló con sinceridad sobre lo que está sucediendo dentro de la actual campaña.

Fueron diversos los adjetivos calificativos por parte de Malagón para describir lo que ha pasado con el Club América en el reciente torneo, sin embargo buscan salir del ‘bache’ en el que se encuentran las Águilas en busca de ganar frente a Cruz Azul en la Fecha 6.

“Es un gran momento (para salir adelante). Estamos en racha negativa, pero estamos en sintonía. Más que nunca debemos estar fortalecidos y quizá te puedes llevar una pelea en el entorno, pero debes estar más fuerte en vestidor en momentos así”, recalcó el arquero americanista.

Asimismo aseguró que las Águilas no han estado en zona de Play In, ya que actualmente se ubican en el lugar 12 de la tabla general en Liga MX, situación que para Luis no es de preocupación, en busca de darle la vuelta a la hoja lo antes posible.

“Es complicado. Creo que motiva a salir de ello y buscar la parte alta. América no ha estado en play in y ahora estamos en el 12, pero en liga ganas dos o tres y te metes en buena posición. Es ir juego tras juego y buscar estar bien. Nadie de los que representa al América nos gusta estar ahí (en esa posición). Aún falta buen tramo de torneo y vamos a volver a pelear en la parte alta”, comentó Malagón.

Además, habló sobre los pocos boletos que ha comprado la afición azulcrema para ver al Club América en el Estadio Ciudad de los Deportes, en lo que asegura que se debe a la situación en la que se ‘encuentra el país’, al recalcar que más adelante la gente se animará a ir a los Estadios en el que se presenten los de Coapa.

“La situación del país no es muy buena. Entiendo a la afición y sé que estarán apoyando un poco más adelante”, concretó Luis Ángel Malagón.