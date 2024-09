Héctor Herrera lamenta que los mexicanos que juegan en la MLS no sean considerados por Javier Aguirre

Luego de que Javier Aguirre diera a conocer su primera convocatoria al frente de la Selección Mexicana para afrontar sus compromisos de la Fecha FIFA deles de septiembre ante Nueva Zelanda y Canadá, Héctor Herrera expresó su sorpresa y desconcierto al no ser llamado al Tricolor.

“No sé por qué no somos tomados en cuenta de la misma manera que si estuviéramos en México, últimamente está demostrado que las ligas (MLS y Liga MX) están al mismo nivel o tal vez estemos un ‘pelín’ arriba de la liga mexicana”, comentó el jugador del Houston Dynamo para ESPN.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Guillermo Ochoa ya tiene equipo; jugará en un ‘desconocido’ club de Portugal que se fundó apenas el año pasado

“Yo creo que la liga (MLS) está pasando por un buen momento y crecimiento, no sé si levantando la mano, pero preparándome por si en un momento llega la oportunidad o creen que puedo aportarles en algo. El año pasado estuve en un gran momento, este año me costó por la operación, pero ahora me siento bien de nuevo”, agregó.

Por otra parte, el mediocampista mexicano aseguró que no ha tenido contacto con el Vasco Aguirre ni con Rafa Márquez, quien estará en el combinado azteca como Auxiliar Técnico: “No he tenido contacto con ninguno de ellos y espero que les vaya muy bien, que le ayuden mucho a la Selección, somos mexicanos y queremos siempre lo mejor para nuestro país”, apuntó.

'Me sigo preparando por si en algún momento me llega la oportunidad de ir al Tri' 🙋‍♂️



Héctor Herrera pide que Vasco Aguirre vea a los jugadores mexicanos que militan en la MLS. pic.twitter.com/U0wLg2fzBs — Futbol Picante (@futpicante) September 2, 2024

La última vez que Héctor Herrera fue llamado a la Selección Mexicana fue en septiembre de 2023 para los duelos amistosos ante Australia y Uzbekistán.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Gonzalo Pineda en la mira para la Dirección Técnica de León; Miguel Herrera descartado

JUGADORES MEXICANOS EN LA MLS QUE PODRÍAN SER CONSIDERADOS POR JAVIER AGUIRRE

La Selección Mexicana refrescó la baraja de convocados en la fecha FIFA de septiembre. Con la llegada de Javier Aguirre al banquillo del Tricolor, jugadores que habían quedado descartados en el anterior proceso regresaron, mientras que algunos otros fueron recortados.

Para Héctor Herrera, el papel reciente de los clubes de la MLS da para concluir que la liga norteamericana está al parejo de la Liga MX, por lo que le extraña no ver su nombre entre los considerados a la Selección Mexicana, mandando el mensaje a Javier Aguirre de que le gustaría volver a portar la playera verde.

No solo es Héctor Herrera uno de los elementos que militan en la MLS que podría ser contemplado para el Tricolor. Alan Pulido de Sporting Kansas City es otro de los elementos con pasado en Selección Mexicana que podría ser contemplado. A su vez Omar Campos, lateral izquierdo de LAFC y Miguel Tapias, defensa de Minnesota United, podrían en algún momento estar en la baraja.

Por lo pronto, Javier Aguirre no se ha pronunciado respecto a las posibilidades de una futura convocatoria de estos cuatro elementos.