Vanilla Vargas regresa a los cuadriláteros

En el marco de la emisión 112 del programa Revolucionando, noticiero de IWRG Arena Naucalpan, la luchadora Vanilla Vargas anunció su regreso a los cuadriláteros. La gladiadora tuvo que alejarse de los encordados debido a cuestiones personales pero ahora está al cien para incorporarse al deporte espectáculo.

“Mi plan es claro y sencillo, yo voy por la persona más importante la campeona de aquí (IWRG), me debe mucho y yo la voy a perseguir donde sea, tu y yo nos vamos a encontrar y donde quiera que ella se pare, aquí y en todas las fechas que ella este yo voy a estar”, sentenció Vargas.

Durante la entrevista la luchadora también se pronunció en torno al demás roster femenil de la Arena Naucalpan.

“Para mí es muy emocionante hay mucha calidad, son féminas muy aguerridas muy fuertes y yo creo que lo mejor que puede haber es competencia, porque eso es lo que la gente disfruta la verdadera competencia,las otras que arranquen para su casa”.

La formación dentro de los cuadriláteros para Vargas ha sido dentro de la lucha libre mexicana, y está consciente que eso es parte fundamental de su crecimiento.

“Yo creo que Vanilla Vargas se ha forjado más aquí en México que en Puerto Rico y el resto del mundo. Yo comencé a luchar en las primeras luchas, las primeras luchas de mi vida fueron aquí en México, y prácticamente todo lo que soy como luchadora, como ser humano, yo se lo debo a México”, afirmó Vanilla.

Todos tenemos un modelo a seguir y Vanilla comentó durante la entrevista quién es la luchadora que admira.

“Yo creo que la luchadora que más respeto, que la he conocido, que he trabajado con ella y que aún me asombra es Faby Apache, y creo que todas estas chicas nuevas que está entrando, están haciendo su carrera, ustedes le están dando la oportunidad de crecer y volverse leyendas. Creo que hay demasiado trabajo, hay mucho por hacer aquí”, comentó la luchadora.

Todo está listo para que Vanilla Vargas regrese a los cuadriláteros y el marco pletórico para su retorno, será este próximo jueves en IWRG Arena Naucalpan.