México jugará contra Valencia, el último lugar de la Liga Española

La Selección Nacional de México dio a conocer mediante sus redes sociales que se enfrentarán al Valencia en el estadio Cuauhtémoc, ubicado en Puebla, correspondiente a la próxima fecha FIFA de octubre.

A través de un video donde aparece Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, se anunció que este duelo ante el equipo español será el próximo 12 de octubre de este año. Sisniega comentó que está será una gran oportunidad para que apoyen al combinado tricolor en sus partidos amistosos de cara al mundial 2026.

Este enfrentamiento será el segundo de tendrá la Selección en tierras mexicanas, dado que se enfrentarán a Estados Unidos en el estadio Akron, ubicado en Guadalajara. Con esto, la escuadra comandada por Javier Aguirre, ya tiene a sus rivales confirmados para la fecha FIFA de octubre.

Cabe destacar que esta no será la primera vez que el combinado tricolor se mida ante un club europeo. En 1994 enfrentaron al Atlético de Madrid en la cancha del estadio Azteca.

Otro equipo español que se midió ante la escuadra mexicana fue el Real Madrid, que en ese entonces era el equipo donde militaba Hugo Sánchez. Finalmente, en 1998 Boca Juniors le pasó por encima al “Tri” 3-1, siendo el último enfrentamiento que tuvo la Selección Mexicana ante un club internacional.

¡Los esperamos en la casa de La Franja! 💚🤍❤️



Incondicionales, en octubre tendremos un partido de preparación en el Estadio Cuauhtémoc 🏟️ ante un club histórico de España: el @valenciacf.🦇 pic.twitter.com/smA50DIfzn — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 6, 2024

VALENCIA, SIN SELECCIONADOS Y EN CRISIS

Más allá de lo extraño que es el que una selección se enfrente a un club, este partido llega en el peor momento del Valencia en toda sus historia. La temporada pasada coquetearon con el descenso y para este año, la crisis continúa y se ubican en la última posición de LaLiga después de 4 partidos.

Los naranjeros suman 11 partidos sin conocer la victoria en el campeonato local y su afición está vuelta loca, contra dirigentes y el dueño, Peter Lim, a quien señalan por darle poca atención e importancia al club, a tal grado que tiene mucho sin a un juego, o al menos no se le ha visto en las tribunas de Mestalla.

Es evidente que para este partido contra México, no solo no contarán con sus jugadores seleccionados, sino que cuidarán de otras estrellas más que no son consideradas en sus países, teniendo como objetivo principal, el mantener la categoría y tener sana y optima a la mayoría de su plantilla.