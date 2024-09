Rey Espectro regresa a la Lucha Libre tras desvanecerse en el ring hace unos meses

En mayo pasado se conoció la noticia de que Rey Espectro se desvaneció luchando en el Estado de México, cinco meses después de aquel incidente el luchador reapareció y lo hizo en IWRG Arena Naucalpan, estas fueron sus impresiones tras su retorno.

“Creo que son sentimientos encontrados, felicidad, tristeza, porque ya no me hacía arriba de un ring y pues me da nostalgia, pero aquí estoy”

En su reaparición dentro de la Arena Naucalpan, Rey Espectro hizo equipo con Rey Halcón y Abigor, en la esquina rival estaban Aquiles, Luka y Veneno, para este último, el gladiador rudo tuvo algunas palabras de sentencia.

“Veneno sabe quién soy se lo he demostrado muchas veces, que mejor que con mi gente y motivado, con esta fuerza y sentimiento que puedo tener, voy a ir con todo sobre todos. Lo he dicho desde un principio, el rey de la espectromanía está en su casa”.

Por último aseguró que Rey Espectro va a demostrar como volverá a posicionarse en los planos estelares, de donde afirmó nunca debió haber bajado.