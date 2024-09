Javier Aguirre no le cierra las puertas de la Selección Mexicana a Vela ni a Ochoa

Después de incorporarse al club angelino, Carlos Vela podría volver a la Selección Mexicana, pues en conferencia de prensa, el director técnico del Tri, Javier Aguirre, dejó las puertas abiertas para el jugador del cuadro angelino y para Guillermo Ochoa. Cabe destacar que la última vez que Carlos vistió la casaca de la Selección fue el 27 de junio del 2018 ante Suecia, duelo correspondiente a la tercera jornada del mundial de Rusia 2018, donde el “Tri” cayó 3-0.

“La verdad no le cierro la puertas a nadie, si los futbolistas son mexicanos por nacimiento o naturalización, no me fijo en otras cosas más que solamente estén en buen momento y que quieran estar en la selección, es una condición, tienen que tener orgullo por la Selección. Me da gusto que Carlos Vuelva, es mexicano, nos ha dado muchas alegrías, tiene talento, están las puertas abiertas para él y cualquiera”, comentó el estratega.

Por otro lado, después de su debut en 2007, Vela ha sumado 19 goles en las diferentes participaciones con el combinado tricolor. Ha participado en dos mundiales: Sudáfrica 2010, siendo su primera justa mundialista y Rusia 2018. Sumando su único tanto en copas del mundo en 2018 ante Corea del Sur. Además, Carlos se consagró dos veces campeón en la Copa Oro de 2009 y 2015.

¿VUELVE CARLOS VELA A LA SELECCIÓN MEXICANA? 🇲🇽🇲🇽🇲🇽



Javier Aguirre habla sobre el jugador del LAFC y si volverá a portar la camiseta Tricolor.



📹 | @FabrizioDC_ pic.twitter.com/C8gK4R42s2 — W Deportes (@deportesWRADIO) September 19, 2024

“Conozco bien a Memo y a Carlos, los conozco bien, mantengo charlas con los futbolistas que coincidieron conmigo. La puerta está abierta para todos. La experiencia es un grado, un plus, no me fijo en las edades, sino en la calidad y en las ganas de estar en la Selección, no puede ser un castigo estar en la Selección. Debe ser un orgullo. Veo que los jugadores hablen en la cancha, que tienen ganas, aún así no puedes traer a todos. Es difícil que la lista agrade a todos, creo que siendo mexicanos y futbolistas, con carrera en el extranjero, son un orgullo. Las puertas no las tiene cerradas nadie”, agregó.

De este modo, Carlos Vela volverá a LAFC, equipo donde disputó 186 partidos, consiguió 93 anotaciones y tuvo 54 asistencias. Cabe destacar que Vela se coronó dos veces en la Conferencia Oeste de la MLS.