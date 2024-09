Checo Pérez revela que pensó en retirarse esta temporada de la F1

La Temporada 2024 de la Fórmula 1 no ha sido la mejor para Sergio Pérez dentro de Red Bull, pues tras llegar como subcampeón del Mundial de Pilotos, los resultados no han sido los mejores por lo que se le ha visto obligado a abandonar varias carreras.

A pesar de que en el mes de junio Red Bull dio a conocer que había renovado al mexicano por otros dos años, los rumores sobre su posible salida del equipo austriaco no se han detenido, incluso se ha llegado a hablar sobre su posible retiro, tema que abordó el tapatío.

En una entrevista con DAZN, el piloto fue cuestionado sobre si en algún momento se le había pasado por la cabeza retirarse tras la presión que ha experimentado, pregunta a la que respondió: “Estos últimos seis meses lo llegué a pensar, pero tardé tres segundos en tomar la decisión. Al final, sería la ruta fácil, después de tantos años salir y de cierto modo darme por vencido. No me lo hubiera perdonado nunca. Quiero terminar mi carrera cuando yo quiera y no cuando alguien me diga”.

Checo reveló que los último meses han sido difíciles en la escudería y sorprendió con la respuesta que dio al ser preguntado sobre qué momento de su carrera cambiaría si pueda modificar el pasado. “Olvidarme de estos últimos 6 meses”, “Sí, la verdad que ha sido duro. Imagínate cuando tienes un coche tan limitante que llegas al fin de semana y sabes que no puedes hacer nada con él y lo único que estás pensando es que en cualquier momento lo puedes chocar porque no tienes el control y luego la presión mediática que tiene Red Bull, todo el mundo juzgándote, creer que ya no eres tan bueno como antes”.

Además de la crítica personal, Pérez explicó que lo más complicado en el año ha sido “contar con un coche con las limitaciones que he tenido esta temporada y no poderlo expresar porque tu compañero de equipo está ganando. Max va muy bien y tú cada vez tienes una barrera más grande”.

El piloto espera continuar compitiendo hasta que él decida que ha tenido suficiente, no por un mal rendimiento, un accidente o por cuestiones extradeportivas lo obliguen a retirarse.

Checo junto a Red Bull

Checo Pérez llegó a Red Bull en el año 2021, tras un cierre impresionante en 2020 con el equipo Racing Point, antes Force India. Desde entonces, consiguió un tercer lugar general en el campeonato de pilotos de 2022, y fue subcampeón del mundo en 2023.

Pero antes de llegar a la escudería, Guenther Steiner llegó al equipo Haas en el año 2016, y según reveló al portal RacingNews365, “Intentamos fichar a Pérez dos veces en el pasado porque era un buen piloto. Era un candidato potencial para nosotros en ese momento”.

Señaló que en ese tiempo, cuando intentaron firmarlo, antes de que cambiara a Red Bull, Checo “tal vez no era un piloto ganador de carreras o campeonatos, pero de todos modos no podíamos esperar que alguien del calibre de Lewis Hamilton se uniera a Haas”, por lo que era la opción más viable para sus filas.

El mexicano estara por lo menos, dos años más con Red Bull, aunque no tiene pensado alargar mucho su carrera para poder estar cerca de sus hijos en un futuro cercano.

“Por ahora tengo dos años más de contrato, y dos años en la F1 es mucho tiempo, pero sé que el final está cada vez más cerca. No me veo corriendo aquí como Fernando, por ejemplo, a quien admiro muchísimo por todo lo que hace a su edad. No es que no me gustaría, sino porque tengo hijos pequeños y quiero pasar mucho más tiempo con ellos. Al final del día, ellos serán la limitante”.