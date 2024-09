Amaury Vergara acepta que se ha equivocado con sus fichajes y confesó haber invertido en jugadores que no rindieron

Amaury Vergara el presidente del equipo de Chivas, mencionó que no cualquier jugador puede ser jugador del equipo, pues el equipo lo ha vivido al tener elementos que piden su salida del plantel y no poder levantar un título desde 2017.

Durante una reciente participación en el podcast de ‘’Guardianes de la tradición” el presidente del equipo de Guadalajara habló sobre la falta de éxito, donde confesó que ha tenido algunos errores pero también hay jugadores que no cumplieron con las expectativas.

“Hay algo bien importante, uno, hay jugadores que no aguantan con la presión de Chivas y de repente hay que humanizar, no los juzgo. A veces no pueden con la exigencia, con la presión y han habido ocasiones que los jugadores con sus papás han venido hablar con nosotros para decirnos ‘por favor déjenos salir, no podemos con la presión’, no tengo intención de decir nombres”.

“Nos hemos equivocado, yo me he equivocado y lo digo hemos traído jugadores, me he equivocado y hemos hecho inversiones importantes por jugadores que no rindieron o no dieron lo que tenían que dar.

En los últimos años, el equipo no ha hecho muchos movimientos destacados en cuanto a fichajes, aunque las llegadas de Javier Hernández, Erik Gutiérrez y Cade Cowell se llevaron los reflectores a pesar de que, hasta el momento, no han cumplido con sus expectativas.

Control para los fichajes en Chivas

En su intervención en el canal de Youtube Guardianes de la Tradición que lo llevan Fernando Quirarte y Demetrio Madero, exjugadores de Chivas, Amaury afirmó que existe un mejor control para evitar fichajes de futbolistas indisciplinados como los antecedentes en Guadalajara.

“No todo mundo puede venir a Chivas. Sé que esto que voy a decir es muy controversial, pero hay muchas razones por las cuales un jugador viene o no viene. Hablando específicamente de los refuerzos, analizamos al jugador como persona, para ver si tiene las cualidades para venir.

“Porque ya no es suficiente que vengan jugadores solamente por la posición y por cómo juegan. Tenemos que asegurarnos que el jugador, su entorno, su familia, no venga con vicios, con actitudes indisciplinadas.

Los últimos fichajes por más sonados que hayan sido, no dieron un buen resultado en el equipo y es verdaderamente que lo podemos notar por su desempeño e la Liga Mx.