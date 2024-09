Julio César Chávez responde a las declaraciones de Lazy Boy.

El peleador mexicano de artes marciales mixtas, Ronaldo Lazy Boy Rodríguez, dio de qué hablar después de su victoria en UFC 306 el pasado 14 de septiembre, pues aseguró ser hijo del gran Julio César Chávez en entrevista previa a su pelea con Ode Osbourne.

Declarando que su concepción se dio en algún viaje de Julio César Chávez a Veracruz, donde Ronaldo Rodríguez vivió gran parte de su infancia.

“Claro que sí, mírame la trompa ¿Cómo no? Si es mi papá. Nada más que no me dieron el apellido. Chávez papá, Chávez señor es mi papá, nada más que no me han dado el apellido”, bromeó Lazy Boy al ser cuestionado sobre el parecido físico con los hijos de Chávez.

“Apá... ahí estoy eh, te respeto, aquí tienes un hijo más, te fuiste ahí a Veracruz. No sé cuando fuiste o anduviste allá en Veracruz. Pero aquí salí yo, de tus huevos salí yo, así que acá estoy eh, listo para tirar vergazos, te quiero jefe”, dijo el peleador.

Ronaldo es conocido por su gran carisma e irreverente personalidad, tal y como lo demostró en la rueda de prensa previa a su pelea en Las Vegas el fin de semana de la Independencia de México.

Declaración de Julio César Chávez

Lo que todo empezó como una broma por Lazy Boy asegurando ser hijo del mexicano Julio César Chávez, terminó en polémica ya que algunos aficionados que no lo vieron como una e interpretaron estas declaraciones como algo verdadero, el ex púgil publicó un video después de una rutina de entrenamiento diario en su cuenta oficial de X para aclarar esta versión y negar una presunta paternidad de su parte.

A pesar de no ser su padre biológico, el exboxeador aprovechó la coyuntura para mandarle saludos a Ronaldo y tuvo palabras de elogio para la estrella mexicana de las artes marciales mixtas, que viene de una victoria en UFC 306 ante el jamaicano Ode Osbourne, comparándolo incluso con él mismo en cuanto a su bravura y estilo de pelear en sus combates.

“La verdad que le deseó mucha suerte a ese muchacho, Dios lo bendiga, es muy buen peleador, ahí sí se parece a mí, en los pantalones que tiene y en lo bueno que es para pelear”.

Cabe mencionar que Chávez tiene cuatro hijos: Julio César Jr., Omar y Christian, fruto de su primer matrimonio con Amalia Carrasco, y su hija Nicole, de su actual relación con Myriam Escobar.