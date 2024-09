El Perro Bermúdez crítica a André Jardine y Renato Paiva por ir en contra de la regla de menores

El legendario cronista Enrique Bermúdez lanzó una crítica en sus redes sociales hacia las declaraciones del entrenador del América, André Jardine y el de Toluca, Renato Paiva, después de que fueron en contra de la regla 20/11, la cual exige a los equipos a alinear jugadores menores de 20 años y 11 meses para que sumen mil minutos en un torneo regular.

Las declaraciones de André aseguraron que el América no está para nutrir a la Selección Mexicana, en referencia a la regla de menores. Y por ello el legendario Perro Bermúdez aseguró que a Jardine y a Renato Paiva, otro que se ha mostrado en contra de la regla “les vale el futbol mexicano y sólo piensan en sus carteras”

Increible que Jardine de @ClubAmerica y Paiva de @TolucaFC , se opongan a la Regla de menores, queda claro que les vale sombrilla el #futbolmexicano y solo piensan en su cartera!!!! como la ven ? — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) September 25, 2024

La regla se implementó en este Apertura 2024 de la Liga MX, en donde se busca darle minutos a jugadores de las fuerzas básicas para ayudar al crecimiento del fútbol mexicano.

Las declaraciones de los entrenadores vienen al tema, después de que de que la Liga MX compartiera los registros de los minutos de cada uno de los 18 equipos en donde las águilas se ubica en el grupo del fondo con solo 477 minutos, entrenando a menores y el Toluca con 356. Aunque también está Tigres con 320 y Cruz Azul solo con 310.

Y hasta ahora solo los equipos de Pachuca, Santos, Necaxa y Chivas son los que ya cumplieron con esta regla. Los Tuzos son los que más minutos han dado con 2,259, seguido por Santos con 1,482.4, Necaxa es el tercero con 1,445.4 y Chivas está atrás con 1,239.6.

¿Qué fue lo que dijo André Jardine?

El estratega del equipo azulcrema declaró hace unos días que solamente defiende los intereses del club y no estaba para formar jugadores al Tricolor.

“Aquí defendemos los intereses de América. Con todos los respetos a la Selección Mexicana, no estamos aquí para formar jugadores para la selección. Al paso que esto va a suceder por consecuencia natural”

Jardine indicó que su equipo es uno de los clubes que más jugadores aporta a la Selección Mexicana; llegan al Tricolor ya consagrados, más no en proceso de formarlos. Ejemplos como el de Henry Martín , Julian Quiñones que es nacionalizado mexicano antes colombiano, Israel Reyes, entre otros.

“Creo que somos uno de los equipos que más coloca jugadores en la Selección Mexicana y otras tantas, pero este tema no, el tema de colocar jugadores en la selección no puede ser el tema número uno de una liga y creo que no encuentro en ninguna otra liga del mundo algo similar. Por tanto, no me parece ser algo que está correcto, pero bien, vamos adaptando e intentando cumplir también con este tema”