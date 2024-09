Miguel Herrera habla sobre su etapa como DT de América: “Me tocó ser papá de Pumas”

Miguel Herrera en el programa de la Última Palabra recuerda cuando fue director técnico del América y repasó la gran rivalidad que existe con Pumas, la cual incluso supera a la que tienen las Águilas con La Máquina de Cruz Azul.

El clásico capitalino entre las águilas y pumas será este domingo 29 de septiembre en la casa de los universitarios el Estadio Ciudad de los Deportes.

“El Clásico importante es Chivas vs América, pero éste no lo dimensionaba hasta que lo dirigí. El odio que se tienen, mucho más con Cruz Azul. Los otros se fueron volviendo clásicos por la repetición, pero éste (vs Pumas) nació porque se odian”. Dijo Herrera

“Las aficiones se encuentran y se pelean y a ese estadio (Olímpico) íbamos en camionetas blindadas y me di cuenta que era un partido que ganarlo sí trasciende”, comentó en La Última Palabra.

El ex estratega del equipo azulcrema repasó lo que fueron sus enfrentamientos ante los universitarios y recordó que siempre dominó al cuadro auriazul.

“De los 12 o 13 partidos que enfrenté a Pumas, solo perdí uno y gané todos los demás. Ganados, no empatados. Me tocó ser papá de Pumas”, añadió.

En cuanto a lo que será el duelo de este fin de semana, Miguel Herrera espera que los felinos tome la iniciativa, debido a que están mejor posicionados en la tabla y eso se transformaría en un golpe de autoridad. “Tienes que pensar que debes salir a ganar estés como estés y si Pumas quiere dar un golpe de autoridad tiene que ser este partido”.

Miguel Herrera y las Águilas del América

Miguel Herrera estuvo con las Águilas en dos ocasiones: la primera en enero de 2012 a diciembre de 2013 y la segunda de julio de 2017 hasta diciembre de 2020.

Fue en esos dos períodos con el equipo, que el saldo del entrenador mexicano al enfrentar a los Felinos fue más que positivo.

En esos 17 Clásicos Capitalinos que dirigió el Piojo, el América salió como vencedor en 10 de ellos, luego hubo 6 empates y solo perdió una vez con Pumas al entrenar 1-0 en el Clausura 2019.