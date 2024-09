El Canelo se une a la campaña de Call of Duty

Saúl el Canelo Álvarez no deja de sorprender a todos sus fanáticos, pues además de ser un experto en el cuadrilátero no limita a sus acciones para emprender con nuevas empresas, pues ahora podría llegar a la nueva entrega de Call of Duty Black Ops 6.

Mientras los fanáticos del boxeo se juntan con los fanáticos de los videojuegos en específico Call of Duty, esperan con ansias la próxima entrega principal del juego llamado Call of Duty: Black Ops 6.

En un nuevo comercial publicado por la cuenta oficial de Instagram del videojuego y el propio boxeador, se reveló que Álvarez estaría llegando a la nueva entrega de la saga al promocionar su campaña de lanzamiento global.

En el video se aprecia cómo el pugilista está en la sesión de sparring, dando sus mejores golpes a “The Replacer”, pero éste se inmuta a cada puñetazo que recibe.Este dura apenas unos minutos y se corta cuando Replacer toma un bate y está a punto de golpear al Canelo.

Después de cuatro años desde que salió el último juego de esta subserie, esta edición llamada Black Ops regresará renovado para las nuevas generaciones de consolas. Y no regresa solo si no que la marca Activision decidió traer de regreso su icónica campaña publicitaria The Replacer, protagonizada por el conocido actor Peter Stormare, que se vio por primera vez en Call of Duty: Black Ops 2 y se realizó también para Black Ops 3 y Black Ops 4.

Sin embargo, para esta ocasión la campaña acaba de sumar a un ícono del deporte mexicano: Saúl Canelo Álvarez. Esta continua con la línea de las anteriores en las que Peter Stormare, como el personaje llamado “The Replacer”, toma el lugar de varias personas en sus trabajos y actividades para que éstas puedan disfrutar del nuevo juego. Para esta campaña, Stormare reemplaza a uno de los compañeros de entrenamiento de Álvarez, quien se sorprende de manera divertida.

Canelo de la mano con Call of Duty (COD)

El boxeador mexicano, posee el título de campeón de Peso Supermediano del CMB, AMB y OMB comentó con respecto: “Participar en la campaña mundial de una franquicia tan apasionante como Call of Duty: Black Ops 6, ha sido muy emocionante. Grabar un comercial junto a Peter Stormare fue muy divertido. Espero que les guste tanto como a mí.”

Todavía se desconoce si pugilista mexicano podría ser un personaje jugable dentro de la colección de la nueva entrega de los famosos videojuegos, pero lo más seguro es que de pie a éste personaje, identificado únicamente como The Replacer.

Recientemente, Call of Duty: Black Ops 6 tuvo una estrategia donde se mantenía abierta la puerta para que los fans prueben esta nueva entrega de la franquicia antes de su lanzamiento. En base a los comentarios de los jugadores que participaron en ella, Treyarch, los encargados de desarrollar este título, comentó que realizará cambios para el lanzamiento final, enfocados en aspectos como el balance de las armas, el movimiento de los personajes y, particularmente, el daño en los tiros a la cabeza. “Seguiremos monitoreando la efectividad de los tiros en la cabeza durante el lanzamiento y más allá”. Aseguro.

Call of Duty: Black Ops 6 saldrá a la venta el 25 de octubre para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y PC. Además, el juego estará disponible el día de su lanzamiento en el servicio de Game Pass por primera vez.