Juan Carlos Rodríguez niega que en la selección mexicana haya imposición de jugadores.

Juan Carlos Rodríguez, Comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, descartó que exista algún veto hacia el Chucky Lozano, tras no aparecer en la convocatoria de la Selección Mexicana para los juegos amistosos contra Estados Unidos y Valencia de España. Además aclaró que no tiene ninguna injerencia en las listas de convocados de Javier Aguirre.

La selección mexicana jugará la Fecha FIFA de octubre en territorio azteca, al recibir la visita del Valencia y a Estados Unidos, los próximos 12 y 15 de octubre.

Ante su regreso, la FMF comenta con su presidente Juan Carlos, estar muy contento de que el tricolor juegue ante su gente, además de mencionarse satisfecho con el trabajo que está comenzando el técnico Aguirre.

“Yo no me meto en las convocatorias, no hay ningún tipo de castigo a Hirving Lozano”, señaló la Bomba Rodríguez durante la ceremonia que marca el inicio de la construcción de las instalaciones deportivas del Atlético de San Luis.

En cuanto al regreso de la selección en territorio mexicano en específico a los lugares donde se disputarán los partidos, Puebla y Guadalajara, el Comisionado destacó: “Estamos emocionados porque se juegue en México y contentos por lo que ha hecho Javier”.

Por otro lado, en cuanto a la baja asistencia a los estadios de la Liga MX y cómo puede repercutir esta situación en la gira del Tricolor por Guadalajara y Puebla, Rodriguez comentó:

“Hay que preguntarle a los expertos de la Liga MX si repercutirá la asistencia de la Liga en la Selección Nacional. Hay muchos equipos de la Liga MX que están levantando la mano para traer a la Selección, también hay que preguntarles a los expertos si es atractivo el que se tengan rivales de clubes”.

Territorio Atleti Potosí

El Comisionado, Rodríguez estuvo presente dentro de la colocación de la primera piedra de Territorio Atleti Potosi, el cual contará con una inversión millonaria por parte del Atlético de Madrid.

El directivo destacó: “Es un claro reflejo de la oportunidad de crecimiento y desarrollo, el que Miguel Ángel invierta en este proyecto. Está pasando que el fútbol mexicano tenga más inversión extranjera y se puede dar que en los próximos días se sumen más”.

Pues esta es una inversión que ronda aproximadamente unos 20 millones de dólares para la construcción de la nueva Ciudad Deportiva.

En el evento estuvieron presentes Miguel Ángel Gil Marín, Jacobo Payán, presidente del Atlético de San Luis y Ricardo Gallardo, Gobernador del Estado de San Luis Potosí.

El Territorio al terminar, podrá albergar un mini estadio, 6 canchas de futbol, 1 cancha de arena, gimnasio, casa club, sala de prensa e instalaciones.