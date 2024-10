Santiago Baños reconoció baja entradas en el Estadio Azul: “Desafortunadamente la afición no ha respondido” / Hector Vivas

Luego de que el Estadio Azteca cerrara sus puertas para su remodelación de cara a la Copa del Mundo 2026, el América al igual que Cruz Azul tuvo que pasara jugar sus partidos como local en el Estadio Azulgrana. Sin embargo, el cuadro de Coapa no tuvo el resultado que se esperaba, pues ha registrado bajas.

Ante esta situación, el presidente deportivo del América, Santiago Baños habló sobre la ausencia de la afición en el recinto de la colonia Noche Buena, pues al principio pensó que se debía a los malos resultados que estaba teniendo el equipo en el arranque del torneo.

“No me preocupan (bajas entradas), pero me entristece porque pensábamos que después de los resultados que hemos tenido en la cancha y estando en un estadio más chico íbamos a tener lleno cada 15 días y desafortunadamente la afición no ha respondido”, declaró en entrevista con ESPN.

Por otra parte, Santiago Baños aseguró estar sorprendido por la poca respuesta que tuvieron de parte de su afición, ya que confiaban en que los iban a ver cada 15 días en el Estadio Azul, pues al caracterizarse como un equipo grande deberían de llenar cada recinto en el que se presentan.

“La verdad que nos sorprende, pensábamos que íbamos a tener mejores entradas, nos duele porque al final del día, siendo un equipo tan grande y tan importante, pensamos que nuestra afición debería estar con nosotros juguemos donde juguemos y no ha sido el caso; en los dos clásicos, no hemos llenado el estadio y más de la mitad de los aficionados han sido del equipo rival”, agregó.

¿QUÉ HARÁ LA DIRECTIVA PARA MEJORAR SU SITUACIÓN ANTE LAS BAJAS ENTRADAS?

Debido a que América no ha tenido el mismo resultado que Cruz Azul en el Estadio Azul, al tener casa llena cada quince días, la directiva estaría buscando alternativas para contar nuevamente con su afición.

“Tenemos que darle la vuelta a la página rápido, encontrar una solución; tuvimos reuniones estas dos últimas semanas para encontrar alguna alternativa y esperemos que se resuelva pronto; mientras tanto me encantaría invitar a la afición a que esté con nosotros, son parte muy importante del proyecto y siempre han sido un soporte importante para cumplir los objetivos del club”, mencionó.