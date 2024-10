Erik Lira habla sobre salir al extranjero: “ El mexicano siempre sale adelante”

El mediocampista Erik Lira habló en una entrevista para Claro Sports en W Radio sobre la posibilidad de algunos elementos mexicanos para emigrar al fútbol extranjero. Mencionó que sí, si se está dispuesto a salir de la zona de confort se puede triunfar en Europa.

“Yo sé que es complicado y a veces sales de tu zona de confort. El mexicano siempre sale adelante, nunca se da por vencido. Creo que es algo complicado pero si sales de esa zona de confort y te propones salir… En lo personal yo sería feliz y creo que saldría adelante pero hay que levantar la mano, seguir haciendo lo que se sigue haciendo, se vienen tomando buenas decisiones, hay que seguir trabajando fuerte para que lleguen muchos más a Europa”, comentó.

Respecto a la labor de La Máquina en el actual Apertura 2024, el torneo en el que marchan de líderes, mencionó que es muy prematuro hablar de una hipotética final y de querer al América en ella. Mencionó que ellos están concentrados en llegar lo más lejos posible.

“Es muy temprano para decir un rival, nosotros vamos a llegar hasta donde nos propongamos, vamos a seguir trabajando en lo mismo, y si se llega se va a tener que hacer, nosotros no tenemos ninguna sed de revancha, es un partido más hay que seguir bajo la misma línea y llegaremos hasta donde nos propongamos llegar como equipo”.

Mientras que hablando del conjunto azulcrema y de la final pasada en la que cayeron ante el acérrimo rival, Lira mencionó que, sí fue difícil asimilarlo, ahora se sienten más fuertes y pensando en la ansiada corona.

“Es fútbol, hay cosas que no podemos controlar, no me quiero meter en polémicas en ese tema, era un proceso de asimilarlo y al día siguiente darle vuelta. Estamos mucho más fuertes ahora, el torneo pasado llevamos un proceso de adaptación y ahora no pensamos en otra cosa que no sea la décima y no vamos a parar hasta que la consigamos”.

Finalmente, aseguró no lamentar no estar en la lista de convocados de la Selección Mexicana y afirmó que seguirá trabajando para ganarse un lugar en la lista de Javier Aguirre en el futuro.

“Es un proceso muy largo en el que el profe está probando, yo fui a la selección gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico, que sin ellos no hubiera sido posible, yo seguiré trabajando en lo mío, enfocado cien por ciento en Cruz Azul. Si bien amo a México y fue un orgullo y una responsabilidad muy grande representar al país y estoy preparado para cuando venga la oportunidad voy a dar todo y a morirme en la raya”, concluyó.

Cruz Azul por el décimo título de Liga MX

El Cruz Azul busca hacer historia y tiene claro su objetivo principal que es levantar el título, algo que no luce inalcanzable en este Apertura 2024.

El conjunto de Martín Anselmi marcha como líder de la competencia con 22 unidades luego de nueve partidos. Los cementeros además son la mejor ofensiva y defensiva del presente certamen.

Además que actualmente se encuentran como primera posición en la tabla general de la Liga.