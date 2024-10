Néstor de la Torre habla sobre lo sucedido en Chivas tras el ‘petardazo’ del Piojo Alvarado

Néstor de la Torre, ex presidente deportivo de las Chivas, abordó en exclusiva para Claro Sports en W Radio lo que sucedió en la rueda de prensa del clásico tapatío, al margen de la salida de Fernando Gago.

Lo que pasó fue que Roberto Piojo Alvarado aventó un explosivo a la sala de prensa de las Chivas, generando conmoción entre los periodistas presentes y un alboroto en los medios.

Lo que dijo Néstor fue que “Una multa sería adecuada” tras lo sucedido en Valle Verde.

“En cualquier institución seria, existen reglamentos y conductas establecidas. Eso no puede pasar desapercibido en una institución formal, donde se presentan periodistas para realizar su trabajo. Debe haber una repercusión disciplinaria que implique sanción, multa o lo que esté estipulado. No creo que esto sea un simple atrevimiento de un jugador sin consecuencias.”, señaló de forma tajante De la Torre.

También puedes leer: Chivas: Jugadores del Rebaño lanzaron un petardo a la sala de prensa; periodistas abandonaron molestos el club

A pesar de ello, el exdirectivo afirmó que, de momento, solo le aplicaría una sanción económica al jugador Alvarado, sin meterse en el tema deportivo. A su criterio, una sanción deportiva debería producirse por una infracción más grave.

“Carezco de conocimiento exacto sobre lo que pasó o no pasó. Es difícil emitir un juicio sin tener los elementos claros. Sin embargo, creo que una multa o amonestación sería adecuada.”

“No tengo suficiente información para juzgar el caso, y es difícil entrar en el aspecto deportivo. Si se llega a castigar en lo deportivo, tendría que ser algo muy fuerte, porque es ahí donde más le duele al jugador y donde realmente se pueden establecer precedentes. En mi opinión, sin tener todos los detalles, lo adecuado sería un castigo que implique pedir disculpas, dar la cara y pedir perdón a las personas afectadas por la broma. Pero, por mi parte, no llevaría el asunto al ámbito deportivo”, aseguró de la Torre.

“Si el ‘Piojo’ Alvarado fue, que tenga una sanción económica, que es donde más les duele”



❗️EXCLUSIVA con Néstor de la Torre en #ClaroSportsEnW

📻96.9 FM y 730 AM

📺336 Dish

💻 https://t.co/sczDFPu6p4 pic.twitter.com/mXAjYH0f0d — Claro Sports (@ClaroSports) October 3, 2024

En cuanto a la salida de Gago

El ex directivo comentó acerca de la posible salida de Gago de Chivas y aseguró que, si él estuviera en el club, no dejaría salir al argentino bajo ninguna circunstancia.

“No conozco si él puso condiciones, si existiera algún motivo o circunstancia. Si no existiera, de ninguna manera permitiría, como institución, que un entrenador dijera ‘me voy’. Ahora, estamos suponiendo, porque según sé, esto solo ha salido en la prensa y no hay algo oficial de Chivas. Mientras no haya nada oficial, todo lo que se diga será especulación, pero la postura de la institución debe ser clara en estas circunstancias”.

Aseguro que después de lo conseguido con el equipo rojiblanco y que llegaron a la octava posición con tan solo 15 puntos, De la Torre se niega a dejarlo salir a mitad de temporada.

De igual manera, el Néstor afirma que cambiar Chivas por Boca Juniors no representa un gran salto para la carrera de Gago, y que estas no son formas de irse de un club.