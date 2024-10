Robinson Canó, elegido MVP de Liga Mexicana de Béisbol 2024

Robinson Canó fue reconocido como el Jugador Más Valioso de la temporada en el beisbol de la Liga Mexicana de Beisbol.

El dominicano tuvo una campaña sobresaliente, con números que son difíciles de igualar y cerró con el broche de oro al ser una pieza fundamental para levantar la corona con los Diablos Rojos del México.

Los números que lo llevaron a este logro fueron los siguientes:

78 juegos en temporada

141 imparables

.431 de promedio de bateo

Uno de los puntos destacados, es que pegó imparable en 64 de los 78 juegos donde tuvo actividad, la cual es una cifra muy importante.

En más información, se voló la cerca en 14 ocasiones, además de 62 carreras anotadas y 77 carreras producidas.

De esta forma, Robinson Canó fue reconocido como el mejor pelotero en la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol, luego de sus destacados números con los Diablos Rojos del México.

Robinson Canó fue clave en el título de los Diablos

¿SE QUEDARÁ ROBINSON CANÓ EN LOS DIABLOS ROJOS PARA LA SIGUIENTE TEMPORADA?

La incógnita más grande entre los fanáticos de los Diablos Rojos del México es si el pelotero caribeño regresará el próximo año a jugar con los Pingos. De entrada, él abrió la puerta y durante los festejos del título dejó claro que está feliz jugando en la LMB:

“Yo estoy feliz acá en México. Llegué con cero expectativas, no sabía lo que me iba a encontrar y mira, dios me regalo otro campeonato que me lo llevo en el corazón. De seguir, ya después hablamos, por ahora solo es festejar este triunfo que es de todo el equipo”, dijo Canó.

La esperanza de la directiva escarlata es retenerlo, al menos un año más. El dominicano tiene 41 años y aunque ofertas no le faltarán, difícilmente puedan igualar en salario a las de Diablos, además de que, en sus propias palabras, quiere seguir vigente en una Liga competitiva.

