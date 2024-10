Lucía Yáñez habla públicamente del caso de acoso que sufrió en México; desmiente a Puebla y pide que la Liga MX Femenil intervenga

El caso de Lucía Yáñez ha marcado un precedente en la historia del futbol femenil en México. Si bien, antes estuvo el de Scarlett Camberos, que también fue víctima de acoso, ahí no se actuó tan rápido e hizo tanto ruido como con la defensora de Puebla, que tras dos días de haberse destapado todas las agresiones e injusticias que sufrió durante meses anteriores, tanto la Liga MX Femenil como el club y la sociedad en general, han hecho eco de la investigación realizada por este medio en colaboración el diario GRADA.

Este viernes, la familia de Lucía y la propia jugadora, han decidido romper el silencio y a través de un comunicado en redes sociales, agradecen el apoyo recibido en las últimas horas por cientos de personas que han ofrecido una mano en darle difusión u seguimiento a lo que le pasó.

“Antes de hacer del conocimiento público mi versión de los hechos, quiero agradecer a todos los medios de comunicación y periodistas por su difusión. A la sociedad civil muchas gracias por sus muestras de cariño y solidaridad para conmigo”, comienza el escrito publicado por la propio Luci en su cuenta de Instagram.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Liga MX Femenil: Jugadora es acosada, le apedrean su casa y el club no la apoyó; se tuvo que ir de México

DESMIENTE AL CLUB PUEBLA

El jueves por la noche, Puebla Femenil emitió un comunicado, asegurando que sí se le brindó apoyo a la nacida en Los Angeles, cuando ella reportó las agresiones de las que estaba siendo víctima. Además, dicen que la decisión de Yáñez de regresar a Estados Unidos fue de común acuerdo, y que ella había argumentado temas personales.

Esta situación, dice la misma Lucía, es mentira, ya que cuenta con pruebas y grabaciones donde se comprueba que dirigentes y trabajadores de Puebla no solo no le brindaron el apoyo que ella pedía, sino que la dejaron sola y le negaron el accesos a, por ejemplo, las grabaciones del estadio el día que lanzaron los folletos a la cancha.

“Para mi segundo torneo, la situación se agravó al grado de que al finalizar la Jornada 1 contra Monterrey, se lanzaron a la tribuna cientos de volantes difamatorios. Pedí tener acceso a las cámaras de seguridad del estadio y me dijeron que sí, pero nunca lo hicieron. Su solución fue darme dos días “libres” para que “aclarara mi mente” y la directiva me pidió que cerrara mis redes sociales un tiempo (se mantienen en privado hasta ahora) hasta que esto pasara, al igual que le dijera a mi familia que ya no comentaran nada en la fanpage del club”, se puede leer en otra parte del texto.

Lucía Yáñez: Acosada y agredida, sin ayuda del Puebla, tuvo que huir de México Ampliar

Cabe resaltar que, para ese entonces, el acoso para la chica de 22 años ya había pasado de ser solamente digital y llegó hasta el departamento donde vivía en Puebla, el cual fue atacado con piedras y rompiéndole las ventanas.

El abandono a Lucía fue tanto, que, ante el poco español que habla, fueron dos aficionados los que se acercaron a brindarle ayuda y la acompañaron a denunciar los hechos con la Fiscalía del Estado, pero ahí también le dijeron que tenía pocas posibilidades de encontrar justicia y fue entonces cuando decidió abandonar el país.

TE TECOMENDAMOS LEER: Lucía Yáñez: Una mujer, la orquestadora de todo el acoso que sufrió; es activista social y Puebla no la ayudó a pesar de las pruebas

NO QUIERE QUE SE LE CIERREN LAS PUERTAS DEL FUTBOL

Aunque tiene miedo de lo que pase, tras haberse hecho del conocimiento público su caso, tanto Lucía como su familia, esperan, primero, que esto no le vuelva a pasar a ninguna jugadora, pero en general a ninguna mujer en el país. Pero sobre todo, que este escándalo del cual fue víctima, no le cierre las puertas de otros equipos para que pueda seguir cumpliendo su sueño de ser futbolista profesional.

“Leí el comunicado publicado anoche por la Liga MX Femenil. Por eso, solicito con todo el respeto a la Liga BBVA Femenil una audiencia con su presidenta Mariana Gutiérrez para que mi caso sea escuchado, analizado y así evitar que esto pueda suceder a más futbolistas. Por último, espero de todo corazón que haber levantado la voz no me cierre las puertas en el futbol femenil mexicano. Mi sueño desde niña ha sido tener una carrera profesional”.

Comunicado de Lucía Yáñez Ampliar

¿QUÉ LE PASÓ A LUCÍA YÁÑEZ?

Lucía fue anunciada como refuerzo de Puebla Femenil en enero de este año y aunque en su primer torneo sí tuvo cierta actividad, para el segundo ya no jugó un solo minuto. En el camino, la defensora fue víctima de acoso en redes sociales y después pasaron a un grado más personal.

En un partido de este Apertura 2024, aventaron a la cancha volantes con fotos suyas, acusándola de tener relaciones con dirigentes de La Franja, además de insultos y asegurando que era racista, al ella venir de Estados Unidos y discriminar a la gente mexicana.

Tiempo después su casa fue apedreada, rompiéndole las ventanas y recibiendo poca ayuda tanto del club como de las autoridades.

La primera semana de septiembre y ante tanto acoso y hostigamiento, Yáñez decidió huir de México y volver a Los Angeles, donde desde allá, ha levantado la voz para buscar justicia en este terrible caso que vuelve a manchar el panorama de la Liga MX Femenil y del futbol mexicano en general.

LUCÍA YÁÑEZ. 22 años. Central o lateral proveniente de Los Ángeles.

Llegó en Enero a Puebla como fichaje para el Clausura 2024.



Fue víctima de acoso en el estadio y hasta en su casa y el club, lejos de apoyarla, le pidió que NO HICIERA RUIDO DEL TEMA 😡



Abro hilo de su caso… pic.twitter.com/LKFJBQgD6P — BIYIK (@BIYIK__) October 3, 2024