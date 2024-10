Paul Pogba podría regresar a las canchas en el 2025

El regreso de Paul Pogba a los terrenos de juego está a la vuelta de la esquina. Tras ser sancionado el curso pasado durante cuatro años por dopaje, ‘Mail Sport’ ha informado en exclusiva que ha reducido esa sanción a tan sólo 18 meses. A partir de enero podría reincorporarse a los entrenamientos con la Juventus y Motta podrá contar con él en partido oficial a partir del próximo mes de marzo.

El francés dio positivo en un partido donde la Juventus derrotó 3 a 0 a Udinese, el 20 de agosto de 2023, por lo que fue inhabilitado hasta septiembre de 2027 por dar positivo en DHEA en un control rutinario rutinario tras el choque de la primera jornada de la Serie A 2023-24 a una hormona que aumenta la testosterona.

Desde entonces, las especulaciones sobre una posible retirada comenzaron a acrecentarse. Pero, él mismo, salió al corte el pasado verano.

“Si no habéis visto una entrevista mía en la que digo que me retiro, significa que no es así. Todavía me siento futbolista y quiero luchar contra esta injusticia. Pogba no ha terminado. Pogba está aquí y hasta que no me veáis decir que terminé, no hay que preocuparse. Tengo unas ganas increíbles por volver. Me siento como un niño que quiere ser profesional. Entreno y hago todo lo que puedo para regresar”.

Estas fueron las palabras que pronunció Paul a ‘Sky Italia’ tras el partido entre Francia y Bélgica de la pasada Eurocopa. Algo podía llegar a leerse entre líneas y, quizás, era el primero que ya estaba al corriente de la positiva evolución de su caso con la justicia. Lo que nadie podía llegar a intuir es que la resolución fuese tan drástica... y con efecto tan inmediato.

Actualmente jugador sigue perteneciendo a la Juventus pero se desconoce si el club tiene en sus planes al francés, aunque tendría luz verde para volver a los entrenamientos en enero del próximo año.

El último partido oficial de Pogba se dio el 3 de septiembre del 2023 cuando la Juventus derrotó 2-0 al Empoli en la Serie A.

¿Qué fue lo que pasó?

El problema para Paul Pogba inició en 2023, cuando en septiembre de ese año lo suspendieron de toda actividad deportiva por dar positivo por deshidroepiandrosterona tras el juego entre la Juventus y Udinese.

El mediocampista francés fue a juicio alegando que la sustancia la habría ingerido de manera accidental, pero el Tribunal Antidopaje de Italia lo sancionó con cuatro años de suspensión el 29 de febrero de 2024.

Primero Paul pidió que abrieran la prueba B, pero volvió a dar positiva el 6 de octubre, hasta que finalmente parece haber tenido su victoria tras la reducción de la suspensión, que inició en septiembre de 2023 y finalizará en marzo de 2025.

Pogba ya tiene 31 años y en marzo del próximo año cumplirá los 32 años, es por ello que se hablaba de un posible retiro del fútbol, si se es que mantenía el castigo por los cuatro años.

Además de la reducción, también le perdonaron la multa de 5 mil euros. El jugador apeló el castigo y se confirmó que ingirió la sustancia de manera accidental, un argumento que metió en el TAS, en la oficina principal en Suiza a finales de agosto, y recientemente le dieron a conocer el veredicto.

Por lo que el jugador francés podría regresar a las canchas en 2025 con la Juventus, atrasando un poco más su retiro del deporte.