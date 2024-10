Santiago Giménez revela por qué rechazo al Nottingham Forest: ‘Me quedé por la Champions’

Santiago Giménez en medio de un largo proceso de recuperación tras la lesión sufrida hace un par de semanas en Países Bajos, confirmó los rumores que lo colocaban fuera del Feyenoord durante el pasado mercado de transferencias, pero el delantero reveló que se quedó por decisión propia y la principal razón fue la Champions League.

Giménez estuvo muy cerca de dejar al Feyenoord para emigrar a la Premier League con el Nottingham Forest, equipo que al final se quedaría con las ganas de contar con el mexicano en sus filas. El jugador estuvo presente en La Última Palabra y fue cuestionado sobre las razones para rechazar al equipo que hoy dirige el portugués Nuno Espírito Santo.

“Se juntaron muchas circunstancias; si bien nosotros creíamos que era el momento perfecto para salir, después de dos años, de haber ganado la copa, la supercopa y la liga, nosotros creíamos que era el momento para salir. Al final hay cosas que no estaban en nuestras manos. La realidad estábamos con muchas dudas (ir al Nottingham) y al final decidimos quedarnos en Feyenoord un año más primordialmente por la Champions League y segundo porque todavía quedaba mercado y se estaban acercando muchos clubes” aclaró.

Asegurando que él se encuentra feliz en el Feyenoord y el haberse quedado no fue para nada una mala noticia, para evitar malentendidos.

“Al final no se pudo salir, pero yo estoy feliz en Feyenoord, entonces no es ninguna mala noticia el quedarse y voy a tratar de disfrutar al máximo lo que queda”

A pesar de todo, el delantero de la selección mexicana no descarta salir del equipo de Róterdam en diciembre, ya que el mercado de transferencias invernal empieza en caso de que llegue alguna oferta atractiva para el mexicano.

Santiago Giménez con un bajo rendimiento en Feyenoord

El futbolista argentino naturalizado mexicano dejó claro que su bajo rendimiento con el Tri durante la pasada Copa América no fue un factor determinante para no dar el salto a un equipo de mayor categoría en Europa, pero sí aceptó que los últimos seis meses de la temporada pasada su rendimiento con el equipo neerlandés fue para abajo, sin embargo, clubes importantes siguieron mostrando interés en él.

“Al final los clubes te conocen y saben lo que puedes dar, no creo que por un torneo te quiten el ojo, lo que a mí me costó y es una realidad fueron los últimos seis meses, no solo la Copa América, sí tuve un bajón de juego y eso fue lo que más afecto, pero inclusive teniendo esas malas estadísticas hubo muchos equipos importantes interesados”, señaló Giménez.

Actualmente Santiago se encuentra en recuperación de una fuerte lesión y Feyenoord comunicó que estará fuera de las canchas lo que resta del 2024, por lo que el delantero mexicano estaría de vuelta para la parte final de los duelos de Fase de Liga de la Champions League, ya en 2025.