Chivas le estorba a Amaury Vergara; por el bien de todos, es momento de que venda al equipo

En los últimos 9 días, a Chivas le pasó de todo. Rayados le empató un partido sobre la hora, su técnico inició una novela donde todo apunta a que los dejará botados a mitad de temporada por irse a Boca Juniors, uno de sus jugadores lanzó un petardo a la prensa en Verde Valle y para cerrar con broche de oro, perdieron el clásico en casa ante Atlas. Y a pesar de todo este viacrucis, a Amaury Vergara nunca se le vio. El dueño del Rebaño parece un fantasma en los últimos meses. Habla poco, se involucra poco en el club y dentro de la institución nos dicen que pocas veces lo ven caminando por las instalaciones.

Lo que me lleva a pensar: ¿QUÉ ESTARÍA HACIENDO SU PADRE ANTE ESTA SITUACIÓN?. Don Jorge Vergara tenía el poder de mover la agenda de los medios de comunicación con su sola presencia en una sala para una conferencia o una llamada telefónica en radio o televisión. Pero su hijo prefiera más un perfil bajo, por no decir nulo.

En el caso de Fernando Gago, Amaury ha permitido que el argentino, su entorno y los sucios y turbios modos de manejarse de Boca Juniors, hagan de esta novela un drama que, quieran o no, sí afectó al equipo en el partido ante Atlas. Lo que todo tendría que ser una fiesta, acabó en abucheos a su DT y más rumores que certezas si se va a ose queda.

Jorge, en cambio, hubiera sido el primero en salir públicamente a dejarlo claro a Gago, que si se quiere ir, que paguen por él o de plano lo corría, por jugar con el nombre y la historia de Guadalajara al hacer el que no sabía nada, cuando incluso amigos suyos en Argentina dieron por hecho la llamada con Román.

Pero el desinterés de Amaury Vergara no solo es de esta semana. El empresario parece haber olvidado que tiene dos equipos de futbol. En la Femenil la situación no es diferente. Dos jugadoras se pelearon y en la Liga viven una de sus peores temporadas en la historia.

En la pretemporada de la varonil, otras vez su mercado fue de risa. Mientras otros equipos conseguían a los mejores mexicanos disponibles. Jesús Gallardo a Toluca, Jorge Sánchez y Andés Montaño a Cruz Azul, Erick Sánchez al América, entro otros más, el Rebaño solo se conformó con Bruce El-Mesmari, juvenil que además llegó del América, Omar Govea, suplente del suplente de Monterrey, Fidel Barajas y Daniel Aguirre, dos randoms de la MLS, que poco y nada han sumado. ¿Neta son esos los jugadores que la afición rojiblanca merece?.

¿Quieren más?. Bueno, pues en enero, el mismo Vergara hizo hasta lo imposible por traer de vuelta a Chicharito a Chivas, más por presión de la afición que por gusto, porque queda claro que a él, poco le interesa invertir en el club. Hoy, 10 meses después del fichaje de Javier Hernández, a Guadalajara le llegan más burlas que elogios por lo que ha hecho CH14 en la cancha.

Su jugador ha pasado más tiempo en streamings o viajando a la CMDX para estar al pendiente de su equipo en la Kings League, que en la cancha con la playera del Rebaño.

¿Todavía no es suficiente?. Ok. ¿Qué me dicen de su director deportivo?. Por Fernando Hierro pagaron millones, prometieron un proyecto que acabaría con Chivas levantando títulos y a cambio recibieron otra bofetada. El español no vio futuro en el equipo mexicano y a la primera oferta de los árabes, ni adiós dijo y pasó de aguantar los desplantes de Víctor Guzmán o los reclamos del Pollo Briseño, a ver todos los días a Cristiano Ronaldo en el Al Nassr.

En pocas palabras, en Chivas todos hacen lo que quieren. Nadie pone orden, nos hay disciplina, es un equipo abandonado a su suerte, mientras su dueño está en todos sus negocios, menos en este. Por eso le digo a AMAURY VERGARA, que por su bien, por el del club y por el de su afición: VENDE YA A CHIVAS, QUÍTATE DE UN PROBLEMA Y DEJA QUE ALGUIEN VENGA A RESCATAR A UN EQUIPO QUE DÍA A DÍA PIERDE UN POCO MÁS DE SU GRANDEZA.

- BIYIK