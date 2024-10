Misael Rodríguez habla tras la polémica de la pelea del fin de semana

Después de que se cancelara la pelea entre Misael Rodríguez y Omar Chávez del sábado 5 de octubre por un tema relacionado con el peso, el medallista olímpico usó sus redes para aclarar la polémica.

El evento no se llevó a cabo por el peso que dio Omar minutos antes de la pelea, el Chino aseguró que su rival pasó el límite establecido, así que se negó a pelear.

Julio César Chávez, dio su versión de lo sucedido y defendió a su hijo, incluso llamó mentiroso al equipo del contrincante. Pero, después de los señalamientos y críticas contra el peleador, Rodriguez alzó la voz para contar su versión del caso.

A través de redes sociales se subieron unos videos donde se recopiló todo lo que se vivió en los vestidores del evento de la feria en Pachuca, Hidalgo. En ellos se muestra cómo es que el Chino y su entrenador, Robert García, pidieron que se respetara el peso límite para la contienda.

Misael compartió el primer video con un mensaje en el que dejó ver que Omar se negó a realizar el segundo pesaje en donde la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México estipulaba que los boxeadores no debían pesar más de cuatro kilos de lo pactado para la pelea en tierras hidalguenses.

“La señorita no se quería pesar @omarchavezzbu y como siempre quieren aprovecharse y sacar ventaja por el apellido hasta que se toparon con pared. Para mí las reglas se respetan y se hacen valer! Después continúan con su farsa subiendo una foto donde pesa 82 kilos después sube otra donde según está en peso cuando en realidad peso más de 86kg disculpen por no venderme ni prestarme al circo de los Chávez”.

En el segundo video publicado, se destaca como Rodríguez expresó su temor de ser acusado de no querer pelear con Chávez, acompañado de un texto en que mencionó que la verdad sobre lo sucedido se iba a conocer.

“Y aún hay más! La verdad cae por su propio peso. Algo que rescato de esto es que después de 30 años, soy el primero en alzar la voz”.

Por su parte el legendario boxeador mexicano, Julio Chávez, manifesto su frustración al enterarse de la cancelación. A través de su cuenta oficial en X criticó duramente al medallista olímpico y a su equipo, calificando de “mentiroso” a Rodríguez por las razones dadas para no subir al ring.

Omar Chávez se disculpó con el público

La pelea se llevaría a cabo en Pachuca, pero Robert García y Misael finalmente no se presentaron al ring dejando a Omar con los guantes.

Ante chiflidos del público, Chávez tuvo que tomar un micrófono, aún con los guantes puestos, y aclaró la situación.

“La verdad que estoy en shock porque no sé qué pasó, estuve dos meses entrenando, di el peso, cumplo con todo lo que me dijo la Comisión, me subo al ring, veo a todo el público y se me hace una falta de respeto porque pagan un boleto. Siempre cumpli mis compromisos y aquí estoy arriba del ring, si el Chino (Misael Rodríguez) se fue, no es mi culpa, no sé qué decir, estoy en shock”, dijo Chávez.