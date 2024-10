México vs Valencia CF: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el partido amistoso

México vs Valencia CF este sábado 12 de octubre

La Selección Mexicana se enfrentará al Valencia CF este sábado 12 de octubre en el estadio Estadio Cuauhtémoc en Puebla, prometiendo ser un encuentro emocionante para la afición.

Habrá algunos partidos amistosos de Fecha FIFA que se jugaran y servirán como preparación para la Liga de Naciones de Concacaf, la Copa Oro y para el Mundial de 2026.

Además que se formará un equipo con una base sólida, el director técnico de la selección, Javier Aguirre ha seleccionado a un grupo de 27 jugadores que participarán en estos partidos amistosos. Entre los convocados se encuentran Rodrigo Huescas, Obed Vargas, Bryan González, Marcel Ruiz, Ozziel Herrera y Germán Berterame.

Aguirre tiene experiencia en el manejo de equipos en momentos críticos y confía en que estos partidos ayudarán a forjar la identidad del equipo y a evaluar el talento joven que está emergiendo en el fútbol mexicano.

El encuentro contra el Valencia se llevará a cabo en Puebla, la afición mexicana espera con ansias este duelo y el siguiente que será de gran rivalidad, pues se enfrentarán a la Selección de los Estados Unidos el 15 de octubre en el Estadio Akron de Guadalajara.

Con estos dos partidos, el director técnico tendrá la oportunidad de probar diferentes alineaciones y estrategias, así como de integrar a los nuevos talentos en el equipo nacional. Puesto que la Federación Mexicana de Fútbol está en búsqueda de jugadores jóvenes talentosos para un futuro prometedor para la selección.

El Tri jugará en casa después de una racha de haber jugado con su afición tan cerca, sin embargo la venta de los boletos para el partido no ha sido la mejor. Además de que en los juegos más recientes contra el Nueva Zelanda y Canadá también hubo una baja considerable en la asistencia en el Rose Bowl y el AT&T Stadium pues no lograron llenar ni siquiera la mitad de sus gradas.

El estratega nacional motivó a los aficionados a que llenaran el estadio: “Invitar a la afición, que nos acompañe. Prometo que nos vamos a entregar, que la gente se va a ir satisfecha y orgullosa de ver a su equipo que se dejó el alma, se dejó la piel... no concibo el fútbol si no hay entrega, si no hay empatía con la afición”.

MÉXICO VS VALENCIA CF, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

Fecha: Sábado 12 de octubre

Hora: 20:00 Hrs

Estadio: Estadio Cuauhtémoc

Canal: TUDN, TV Azteca