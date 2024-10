Dorados se va de Sinaloa por la violencia y anuncia su nueva casa

Después de la ola de violencia que se ha vivido en Culiacán, Sinaloa; los Dorados anunciaron que cambiarán de sede para el partido ante Coyotes, duelo correspondiente a la jornada 12 de la Liga de Expansión Mx.

A través de un comunicado en sus redes sociales, los de Sinaloa notificaron que el partido será este sábado en punto de las 20:00 hrs en el estadio Caliente, ubicado en Tijuana.

Esta no es la primera vez que la escuadra dirigida por Sebastián Abreu sufre afectaciones por la inseguridad en Sinaloa; el pasado 21 de septiembre no se pudo llevar a cabo el duelo ante Cancún FC, reprogramándose hasta nuevo aviso. De igual manera, el club no ha dado detalles sobre este cambio temporal de sede, por lo que aún no se sabe si será hasta el final de temporada o solo para este choque.

Antes, durante los famosos culiacanazos en 2019 y este mismo año, protagonizados por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Gran Pez también tuvo que mover o suspender sus encuentros o entrenamientos e incluso hasta su sede de hospedaje, por enfrentamientos cercanos a su hotel de concentración.

Cabe destacar que El “Gran Pez” se encuentra en la penúltima posición de la tabla general con seis puntos, registrando una victoria, tres empates y cuatro derrotas; de esta cifra han obtenido cuatro unidades en sus tres partidos en casa. El siguiente encuentro que tendrán los Dorados como local será el próximo 26 de octubre, donde recibirán al Atlético La Paz.

🗞️ | Información oficial sobre el partido de la #Jornada12 contra Tlaxcala F.C. pic.twitter.com/LVHNUBRXJz — Dorados (@Dorados) October 9, 2024

AUTORIDADES FEDERALES ESTÁN EN SINALOA

Este mismo martes por la mañana, el nuevo secretario de seguridad, Omar García Harfurch, confirmó en la Mañanera, que, por instrucciones de la presidente, Claudia Sheinbaum, se llevarán acabo reuniones de lata importancia en la enti9dad, así como la entrada de más elementos de la Guardia Nacional y la Marina Armada de México, para salvaguardar la integridad y el bienestar de los sinaloenses.

¿POR QUÉ AUMENTÓ LA VIOLENCIA EN SINALOA?

El pasado 26 de julio, Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los grandes capos y líder del Cartel de Sinaloa, quien se había escondido por más de 40 años de las autoridades, fue detenido en Texas, presuntamente, víctima de engaños por parte de uno de los hijos del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López.

Esto, provocó que los dos bandos del grupo criminal comenzarán una serie de enfrentamientos que hasta la fecha no han terminado. De acuerdo a cifras oficiales, desde el 9 de septiembre hasta este 9 de octubre, van 189 personas asesinadas en Sinaloa.

Cuerpos asesinados, calcinados, colgados, degollados y personas desaparecidas, se han vuelto pan de cada día en el estado. Bloqueos en carreteras, saquéo de comercios y otros delitos, han provocado que se suspendan varios días de escuela, los locales hayan cerrado, las empresas vuelvan la home office y el miedo se vuelva a apoderar de la mayoría de la población.