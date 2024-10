Ramón Morales y Héctor Reynoso: ‘Chivas, mujer guapa que te trata mal pero hace bien el cuchi cuchi’

Los históricos exjugadores de Chivas, Ramón Morales y Héctor Reynoso hablaron sobre los malos momentos por los que atraviesa el cuadro rojiblanco, luego de que se hablara de la posible salida de Fernando Gago a Boca Juniors, los altibajos que ha tenido el equipo dentro de la cancha, así como de las polémicas extracancha, por lo que se atrevieron a decir que el Rebaño es como “una mujer guapa que te trata mal”.

“Yo siempre he dicho que las Chivas es como una mujer guapa, como una mujer guapa que te trata mal... hay de repente otras mujeres no tan guapas, que te pueden tratar mejor, pero uno no acepta”, comentó Héctor Reynoso en el podcast de Ramón Morales, ‘Sansón’.

Ante estos comentarios, Ramón Morales estuvo de acuerdo con su excompañero y admitió la comparación que hizo el exdefensa central: “Y quieres seguir con ella, ¿no? porque está guapa, hace bien el cuchi, cuchi, no sé…”

Cabe mencionar que tanto Héctor Reynoso como Ramón Morales dejaron una gran huella en Chivas, quienes se formaron como jugadores profesionales en las fuerzas básicas del Guadalajara y de Rayados, respectivamente.

Por otra parte, Reynoso reconoció que durante su paso por Chivas, recibió ofertas del futbol sudamericano, pero prefirió seguir en la Liga MX por el gran cariño que le tenía al Rebaño Sagrado: “Haberme quedado en Chivas por el amor que le tenía a Chivas, por lo que es Chivas, pero hubo un tiempo que debí haber salido para poder ser más valorado... tuve ofertas importantes en ese entonces, cuando yo ya tenía unos 10 años en Chivas, para ir a Tigres, me hablaron alguna vez del extranjero con la (Copa) Libertadores que hacíamos, de equipos brasileños y argentinos”, apuntó.