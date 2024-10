Wimbledon quitará a los jueces de línea después de 150 años de tradición

Wimbledon ha decidido romper con la tradición y reemplazará a los jueces de línea por un sistema electrónico a partir de la próxima edición. Esto marcará un cambio significativo en el deporte, ya que los jueces han sido una característica del torneo durante 147 años.

El sistema llamado “Hawk Eye Live Electronic”, también será utilizado en los torneos de clasificación, pues ha demostrado ser efectivo desde su uso por primera vez en las Next Generation Finals de 2017 y tuvo un despunte en su implementación durante la pandemia por COVID-19, por lo que a partir de 2025 será utilizado en todas las pistas de ATP.

El Abierto de Australia y el Abierto de Estados Unidos ya han optado por incluir esta tecnología, por lo que son tres de los Grand Slams que ya la utilizan, mientras que Roland Garros continúa con la tradición, ya que la pelota deja marca en el polvo de ladrillo.

Esta medida no ha sido bien recibida por muchos aficionados, ya que más de 300 personas que trabajan en la función de cantar las bolas fuera de la línea serán sustituidas, además los tenistas ya no podrán pedir la repetición de una jugada cuando no estén de acuerdo con la decisión.

La directora ejecutiva, Sally Bolton, dijo que la decisión de introducir el sistema Live Electronic Line Calling en los Campeonatos “se tomó tras un largo periodo de estudio y consulta”, todas ellas, arrojando resultados positios, pero sobre todo, muchos más justos en cada uno de los partidos.

“Consideramos que la tecnología es lo suficientemente sólida y que ha llegado el momento de dar este importante paso en la búsqueda de la máxima precisión en nuestro arbitraje. A los jugadores, les ofrecerá las mismas condiciones en las que han jugado en otros eventos del circuito.”, declaró Bolton.

Este nuevo sistema ha sido bien recibido por muchos jugadores, ya que les ofrecerá uniformidad en el arbitraje. Sin embargo, para los tradicionalistas y aficionados de Wimbledon, será difícil despedirse del icónico espectáculo de los jueces de línea con su vestimenta impecable, una parte esencial del ambiente del torneo desde su creación en 1877.