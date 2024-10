Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se juntan en un duelo de guitarra, ¡Te contamos todo aquí!

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son dos de las leyendas más grandes en la historia del fútbol, pues a lo largo de su carrera siempre han demostrado su talento en la cancha, dándole siempre a los apasionados del fútbol un espectáculo.

A pesar de que hoy en día es difícil que los jugadores del Al-Nassr y el Inter Miami se encuentren, no es imposible, pues un video que se hizo viral en redes sociales muestra lo contrario con las dos estrellas y no precisamente en el ámbito de su carrera profesional, si no en la música.

En el video se puede ver a CR7 y al Messi tocando la guitarra con una gran habilidad. Y es que hace unos años, en el 2017, se viralizó un video del astro argentino tocando el himno de la Liga de Campeones de la UEFA en piano. Sin embargo, se trata de un montaje que combina la cara del jugador con el cuerpo y las manos de un pianista profesional el catalán Tomàs Fosch.

Con todo y que el video de Lionel era un montaje se hizo viral y sorprendió a sus seguidores, asimismo pasó con el video de las estrellas tocando la guitarra, ya que ese video también es un montaje hecho por inteligencia artificial. Aunque parezca real, los cuerpos de los jugadores se ven artificiales, incluso tienen poca movilidad.

La rivalidad entre Messi y Cristiano, la más grande del fútbol

Toda una generación de fanáticos del fútbol creció viendo a Messi y a Cristiano disputar grandes partidos, incluso unos dirán que la mejor época del Barcelona y del Real Madrid fue cuando estaban ellos, ya que nada podrá igualar el espectáculo, la competitividad ni el nivel fútbol que ambos mostraron durante años y años.

Es cierto, que han habido muchas grandes rivalidades en este deporte, pero ninguna como esta, pues en esos años el equipo blanco de José Mourinho contra el blaugrana de Pep Guardiola fueron verdaderas batallas. La competencia era tan reñida y los partidos tan grandes, que incluso la rivalidad llegó a generar grietas en la Selección española durante algún tiempo.

Ronaldo ganó dos títulos de LaLiga y cuatro trofeos de la Champions League mientras estuvo en el Madrid. Sus actuaciones siempre destacaban en las grandes competiciones europeas. Sin dudarlo uno de los mejores jugadores en partidos grandes en la historia del deporte.

Mientras tanto, Messi ganó LaLiga 10 veces y también se llevó cuatro Ligas de Campeones. Durante años, sabías que cuando Barcelona jugaba, se esperaba un gran espectáculo. Ya sea acompañado de Ronaldinho, Thierry Henry, Samuel Eto’o, Neymar o Luis Suárez, el argentino era el gran maestro.

Messi y Cristiano Ronaldo / ROMAN KRUCHININ Ampliar

Entre los dos, ganaron 10 Balones de Oro consecutivos antes de que Luka Modric pusiera fin a su dominio incomparable en 2018. El jugador del Inter de Miami, por supuesto, volvería a ganar el trofeo un año después, con el portugués también terminando entre los tres primeros.

En cuanto a goles, los números son astronómicos, pues Lionel tiene 843 goles en su carrera profesional entre el Barcelona, el PSG y el equipo de la MLS y 109 más con la Selección argentina. Mientras que Cristiano ha marcado 905 goles hasta ahora en su carrera en clubes, con 132 con la selección de Portugal.

A pesar de esta gran rivalidad, la realidad es muy diferente, las dos leyendas siempre se han tratado con respeto, reconociendo el nivel que el otro ha alcanzado.

Tal vez, algún día, después de que todo, pueda aparecer una amistad, aunque ya no se vuelvan a medir dentro de la cancha, pero incluso si no lo hace, los dos siempre estarán unidos hasta cierto grado.