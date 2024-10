Guillermo Ochoa seguirá siendo el portero estelar de la Selección Mexicana; atajará contra Estados Unidos

No hay duda que en el entorno de la Selección Mexicana, el personaje más, querido y odiado al mismo tiempo es Guillermo Ochoa. El legendario guardameta del Tricolor, que más allá de su larga y reconocida carrera en los últimos tiempos se ha ganado el desapruebo de gran parte de la afición y la prensa que cuestionan por qué no hay un relevo en el arco del cuadro nacional. Y aunque la llegada de Javier Aguirre y Rafael Márquez suponían esos cambios generacionales, lo cierto es que Memo sigue siendo el #1 en la lista de arqueros del equipo azteca.

Para muestra, lo que pasará en esta nueva Fecha FIFA, donde para el juego de menos cartel, contra Valencia, el Vasco y su staff han decidido mandar a Luis Ángel Malagón al arco y para el Clásico contra Estados Unidos en Guadalajara, será Paco Memo quien salga de arranque debajo del arco.

Confirmando así que el veterano arquero sigue y seguirá siendo el estelar de una selección que no tendrá muchos juegos oficiales de aquí a que se juegue el Mundial, por lo que, cada oportunidad de lucir con México, será clave para Ochoa, de cara a lo que será su sexta y última Copa del Mundo.

Hay que recordar que Guillermo estuvo casi 5 meses sin jugar, desde su lesión con la Salernitana a final de temporada pasada, hasta septiembre, donde sorprendentemente, fichó con el AVS de Portugal, un club con apenas un año de existencia y en una liga que si bien, tiene vitrina en Europa, no está ni cerca de ser de las mejores del mundo.

JAVIER AGUIRRE LO HABÍA ADVERTIDO

Aunque Ochoa no estuvo en los primeros llamados de Aguirre en esta su tercer era, era un hecho que más adelante lo iba a considerar. A su llegada a la Selección, el Vasco le pidió públicamente a Paco Memo que se buscara un equipo rápido, para empezar a tener ritmo y ser llamado, situación que no tardó más de dos semanas cuando el mexicano anunció su llegada al futbol portugués.

Entonces, ahora sí, con justificación del buen arranque que ha tenido Memo en el AVS, donde en 3 partidos tiene ya 11 tajadas de gol, el DT del equipo nacional, le abrió la puerta para estos partidos en Puebla y Guadalajara:

“Memo es un portero muy bueno, no hace falta repasar sus condiciones y todo lo que ha hecho. Yo no me fijo en la edad o de que equipo viene o en qué liga jueguen. Sin están bien, traen buen ritmo, están habiendo buen trabajo en sus equipos, serán considerados y él también entra en este rubro. Pero tiene que tener ritmo, encontrar un club donde poder jugar y volver a tener el nivel que todos sabemos tiene”, decía Aguirre en su presentación con DT de México hace unos meses.

Pues mucho Malagón, mucho Padilla, pero GUILLERMO OCHOA ya volvió a la Selección 🇲🇽

…

Y si, para JAVIER AGUIRRE, y la afición mexicana, es el #1 👀



- @betobernard y @elmagazo lo debaten en JUICIO DEPORTIVO 🎙️ pic.twitter.com/frCBlvcqKp — W Deportes (@deportesWRADIO) October 7, 2024

¿CUÁNDO ES EL MÉXICO VS ESTADOS UNIDOS?

Fecha: Martes 15 de octubre

Hora: 20:00 Hrs

Estadio: Estadio Akron, Zapopan, Jalisco

Canal: Canal 5 y Canal 7

Radio: W RADIO Y W DEPORTES

Guillermo Ochoa llega a 139 partidos con la Selección Mexicana / Ronald Martinez Ampliar