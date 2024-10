Javier Aguirre desmiente el desmayo durante la concentración de la Selección Mexicana

Durante el calentamiento de la Selección Mexicana, que se prepara para enfrentar a Estados Unidos, esta noche. Javier Aguirre, el director técnico fue llevado al hospital para realizar unos estudios médicos.

Así lo confirmó el reportero de TUDN, Gibrán Araige, en una publicación en X que Aguirre fue internado en un hospital de Guadalajara.

“Al parecer el técnico de la Selección Mexicana se sintió mal durante la concentración. Se desconoce quién va a dirigir el partido contra Estados Unidos”, escribió el reportero.

Minutos después de la publicación, las redes oficiales de la Selección informaron sobre lo ocurrido y del estado de salud del estratega.

“Informamos que nuestro director técnico, Javier Aguirre, acudió esta mañana a la Clínica de su amigo, el Dr. Rafael Ortega para realizarse un estudio de seguimiento tras la cirugía de espalda a la que se sometió el mes pasado. Javier se encuentra bien y dirigirá el partido de esta noche ante Estados Unidos”.

Informamos que nuestro Director Técnico, Javier Aguirre, acudió esta mañana a la Clínica de su amigo, el Dr. Rafael Ortega para realizarse un estudio de seguimiento tras la cirugía de espalda a la que se sometió el mes pasado.



Javier se encuentra bien y dirigirá el partido de… pic.twitter.com/jwDEqM6XAv — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 15, 2024

El técnico fue abordado por los medios de comunicación afuera del hospital, quienes le cuestionaron acerca de la situación. “El doctor Rafael Ortega me invitó a ver su clínica. Coincidió que me operaron hace un mes de la espalda y me vieron sus doctores. Está a toda madre todo”.

Confirmando que estará presente en el banquillo del Tri durante el duelo amistoso frente a los americanos.

Javier tomó el puesto de técnico de México después de la eliminación de Copa América, cuando estaba por dirigir su cuarto partido en su tercera etapa con la Selección Nacional, con un saldo de una victoria y dos empates ante Canadá y el Valencia CF, siendo el segundo encuentro que iba a dirigir El Vasco en México.

También puedes leer: México vs Estados Unidos: Prevén derrama de millones de pesos por el juego en Guadalajara

Javier Aguirre sí estará presente

Esta será la primera ocasión en la que la Selección Mexicana se enfrentará a Estados Unidos en suelo mexicano desde 2017.

Por lo que la nación se podría presentar con una alineación distinta a la que jugó contra el Valencia, duelo en el que el equipo no dio la mejor de sus actuaciones y acabó el partido empató a dos goles.

Los que repetirán saltar al terreno de juego en un inicio, son los defensas César Montes y Jorge Sánchez, ante el combinado que ahora dirige Mauricio Pochettino.

Mientras que en la portería arrancaría Luis Ángel Malagón, también en la defensa se encontrarán Johan Vásquez y Jesús Angulo.

Andrés Guardado comandará el mediocampo junto a Edson Álvarez, el nuevo capitán del Tricolor. Por último en el ataque estarían Orbelín Pineda, César Chino Huerta, Roberto Piojo Alvarado y Raúl Jiménez.