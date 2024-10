Tuca Ferretti le responde a Javier Aguirre “A mí sí me impusieron a Ochoa en la Selección Mexicana”

Javier Aguirre había negado que hubiera imposición de jugadores en la Selección Mexicana, sin embargo. Ricardo Ferretti reveló que durante su interinato al frente del Tri se le impusieron futbolistas. Asegurando que directivos de la FMF le pidieron que convocará a Guillermo Ochoa cuando él quería probar a otros elementos.

Durante la transmisión de Futbol Picante, programa de ESPN, El Tuca señaló que a él si le pidieron llamar a ciertos jugadores, sin embargo, el único nombre que quiso dar fue el del arquero.

Asegurando que había otros jugadores, pues confesó que solo le pasaron una lista de los futbolistas que debía llamar. “A mí sí, a mí sí me impusieron (jugadores), claro, y voy a decir uno nada más. Ochoa.” dijo.

Memo Ochoa, actualmente uno de los jugadores más experimentados de México, ha sido una figura constante en las convocatorias, lo que siempre ha generado especulaciones sobre su inclusión en momentos clave.

Todo pasó cuando él estaba en su interinato en el 2018. Después de la salida de Juan Carlos Osorio, el brasileño tomó las riendas del tricolor para dirigir unos amistosos.

Sin embargo, la imposición del portero se dio en la fecha FIFA de noviembre, cuando México viajó a Argentina para disputar dos partidos frente a la Albiceleste.

“En ese momento yo quería probar a jugadores que estaban. Fui a dos partidos en Argentina y el plan era para el Mundial de 2026″ aclaró.

Después al ser cuestionado del porqué dejó que pasara, Ferretti dijo que no le dio mucha importancia ya que él no se quedaría al frente del equipo de manera definitiva.

“Yo no tenía la intención de quedarme en la Selección. Sí me imponía a x o z no me importaba, pero a ellos sí por la necesidad de publicidad”.

El Tuca con la Selección

Ricardo Ferretti ha tenido dos etapas en la última década; la primera en 2015 después de la salida de Miguel Herrera, para una serie de partidos, en los que destaca un duelo ante Estados Unidos para conocer a la Selección que representaría a la Concacaf en la extinta Copa Confederaciones.

Después en 2018 luego de la renuncia de Juan Carlos Osorio, el técnico no quería quedarse con la responsabilidad del Tri, por lo que solo estuvo presente en seis amistosos, previo a la llegada de El Tata Martino.

En esta última se destacó la técnica de defensa ataque y asociación con los extremos para crear jugadas de peligro. El único compromiso que México ganó fue ante Costa Rica, con goles de Henry Martín y Víctor Guzmán.