Esteban Andrada habla sobre el Clásico Regio: “Siempre que viene un partido de esta dimensión se juega algo”

El Clásico Regio, es uno de los partidos más llamativos de la jornada 12 del torneo Apertura 2024 en la Liga MX. Los Rayados se enfrentarán a Tigres este sábado 19 de octubre. Después de solo una semana tras el partido amistoso contra Estados Unidos durante el parón por la Fecha FIFA.

Esteban Andrada platicó con Claro Sports en W Radio en exclusiva para destacar la importancia del partido.

“Siempre las semanas previas son especiales. Hemos trabajado muy bien, ya falta poco para volver a enfrentarnos. Será un partido muy atractivo, esperemos llegar de la mejor manera y seguir sumando que nuestro objetivo principal es calificar entre los primeros cuatro”.

El guardameta argentino, comentó que el marcador final en el Gigante de Acero se podría definir por pequeños detalles :

“Nosotros estamos conscientes de lo que nos jugamos de local y con nuestra gente, así que vamos a hacer todo lo posible para poder lograr el triunfo. Sabemos que va a ser un partido sencillo, Tigres tiene buenos jugadores y creo que va a ser un partido súper de detalles. Pienso que ahí se va a definir el partido, en los detalles”.

“Estamos conscientes de lo que nos jugaos con nuestra gente, no va a ser sencillo, será de detalles. Esperamos un partido cerrado”



También habló sobre la llegada de Martín Demichelis a la dirección técnica y su primer Clásico en el banquillo, y da la idea de que la plantilla poco a poco se adapta a su idea.

“Nos encontramos con un entrenador que asumió ya teniendo varias fechas de juegos, así que de a poco iremos adaptando la idea que él quiere. Ese es el camino, esa es la idea y hay que seguir por esa senda, cada proceso a veces se tarda y lo primordial es que de a poco vamos agarrando la idea que él quiere”.

En el encuentro estarán dos de las cinco plantillas más valiosas del fútbol mexicano. Por lo que el de Rayados consideró que, más allá del valor del equipo, deben de enfocarse en lo que puedan llegar a hacer dentro del campo de juego.

“Porque tenga la plantilla más cara de todos. Hemos estado en un altibajo en el torneo, no hemos tenido regularidad y hay que agarrar esa idea para poder tomar ese ritmo que queremos todos y que los partidos importantes que nos pongan arriba. Todo lleva un proceso, así que ojalá estas cinco fechas que nos quedan podamos hacerlo de la mejor manera y cumplir el objetivo”.

Andrada habló sobre el Calendario: “Hay que aprovechar que tenemos cuatro de local”

Los siguientes partidos que se suman al calendario de Monterrey en el cierre del Apertura 2024, son con duelos ante Tigres, Pumas, América, Atlas y León, por lo que el argentino comentó.

“Siempre que jugamos en cada cancha nuestro objetivo es ir a ganar. Sabemos que tenemos una senda de partidos súper complicados, pero hay que aprovechar que tenemos cuatro de local y uno de visitante, eso es fundamental para nosotros”.

Finalmente, Esteban habló sobre la salida de Fernando Gago como entrenador de Chivas y su posterior fichaje con Boca Juniors:

“Con Fernando Gago fuimos compañeros en Boca, en la etapa que me tocó ahí. Como persona y como profesional no puedo hablar otra cosa más que es un líder súper importante. Nada más que desearle lo mejor. Sabemos que Boca es su casa, él salió de ahí, pienso que lo conocen muy bien. Desde acá desearle lo mejor, no sé qué habrá pasado en su club, qué fue lo que tomó la decisión de irse a Boca”.