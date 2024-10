Liam Payne, de One Direction, fue capitán de la Selección de Inglaterra

El mundo de la música está de luto, tras el fallecimiento de Liam Payne, exintegrante de One Direction y que desafortunadamente perdió la vida a los 31 años en un incidente que surgió en un hotel en Argentina.

El intérprete de Strip That Down, For You, Polaroid o Familiar no solo era conocido por ser parte de la boyband inglesa que cautivó a cientos de fanáticos, sino que también fue parte del mundo deportivo pues se involucró en el futbol, en unos partidos que fueron de noble causa en apoyo a su fundación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Trabajadores del nuevo Camp Nou desatan batalla campal

El futbol fue una de sus pasiones que poco a poco fueron revelando sus fans. Su pasión por el balompié lo llevó a ser capitán de la Selección de Inglaterra. Este encuentro se dio en abril de 2023, después de que el cantante anunciara a través de sus redes sociales que por participaría en un encuentro especial en el que participaron creadores de contenido y algunos cantantes de Inglaterra. Su rival en turno fue el Tommy Fury en el Soccer Aid.

🔴 | ÚLTIMA HORA: Muerte de Liam Payne: el audio del dueño del hotel.



“Tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y está rompiendo toda la habitación”, dijo el dueño del establecimiento a la policía.



▶️ Suscribete a nuestro canal Youtube: https://t.co/mkW0F9klP6 pic.twitter.com/9VAyFsTFci — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 16, 2024

Liam Payne fue perteneció a la banda de One Direction junto a Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, la cual se separó en 2015 cuando Malik tomó la decisión fe abandonar al grupo.

¿DE QUÉ MURIÓ LIAM PAYNE?

El fallecimiento del músico británico se confirmó tras las declaraciones del director de los servicios de emergencias médicas de la ciudad de Buenos Aires, Alberto Crescenti, quien aseguró que el cantante murió al caer desde el tercer piso del hotel, la caída ocasionó graves lesiones en el cráneo; sin embargo, se desconoce si Payne se arrojó o cayó por accidente.

“A las 17:04 horas (tiempo local) recibimos una llamada del 911 para ser alertados de una persona que estaba en el Hotel Casa Sur, a los minutos arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento de este hombre que después nos enteramos era de un conjunto musical. Presentaba lesiones incompatibles con la vida”, declaró Crescenti.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la versión oficial de su muerte, pues se esperan los resultados de la autopsia con la cual se determinará exactamente las causas de su fallecimiento. Cabe mencionar que el propio Alberto Crescenti comentó que Payne presentaba un comportamiento agresivo, por lo que se especula que podría haber estado bajo los efectos del alcohol o drogas.

🇬🇧 LIAM PAYNE (1993-2024) 🇬🇧 pic.twitter.com/YygGVYglR9 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 16, 2024

¿POR QUÉ SE SEPARÓ ONE DIRECTION?

One Direction fue una de las boydand que causó euforia en el mundo musical ante la popularidad que obtuvo en 2015 cuando el quinteto musical dio el salto a la fama. Tras el éxito rotundo, la banda inglesa grabó cinco álbumes de estudio, en los cuales destacaron los éxitos de ‘Night Changes’ y ‘What Makes you Beautiful’.

A pesar del gran éxito que consiguió One Direction, tras salir del programa “The X Factor”, en 2015, Zaun Malik decidió abandonar al grupo, tras su salida la banda siguió un año más hasta que llegaron al acuerdo de separarse.

Desafortunadamente, las fans de 1D nunca supieron exactamente las razones por las que se separó el grupo, pues se hablaba de que nunca hubo buena relación o que el ego había superado a cada uno de los integrantes, pero nunca se confirmaron los rumores.

¿QUÉ PASÓ CON LOS DEMÁS INTEGRANTES DE ONE DIRECTION?

Cada uno de los integrantes tomó la decisión de probar suerte como solistas: Harry Styles, llegó a la cima del éxito luego de lanzar su primer discografía “Harry Styles”, en 2017, en 2019 lanzó su segundo álbum “Fine Line” y finalmente “Harry’s House” en 2022.

Por su parte, Louis Tomlinson hizo lo propio en 2020, tras lanzar su primer álbum “Walls”, en el 2022 lanzó “Faith in the future”, y su reciente éxito es “Live”. Respecto a su vida personal, fue el primer integrante en formar una familia con su ahora ex Briana Jungwirth.

Mientras que Zayn Malik, consiguió su primer sencillo como solista en 2016 al lanzar “Pillowtalk”, después su álbum “Mind of Mine”. Para 2018 sacó “Icarus Falls”, en 2021 fue “Nobody Is Listening” en 2021 y este año lanzó “Room Under The Stairs”. El ex de 1D, se relacionó sentimentalmente con Gigi Hadid y tuvieron una hija.

Niall Horan obtuvo su primer álbum en 2017 el cual llevó como título “Flicker” en 2017. Su segundo álbum salió en 2020 con el nombre de “Heartbreak Weather”, y su tercer album salió el año pasado conocido como “The Show”. Actualmente se le relaciona con Amelia Woolley.

Liam Payne debutó como solista en 2017 con su sencillo “Strip That Down”; mientras que en 2019 lanzó su álbum “LP1″. Desafortunadamente perdió la vida este 16 de octubre, tras una supuesta caída desde el tercer piso de un hotel en Argentina.