Messi no promete jugar el Mundial 2026; Asegura que prefiere ‘disfrutar el día a día’

Después de coronarse como campeón en Qatar 2022, Lionel Messi no promete llegar al siguiente Mundial en México, Estados Unidos y Canadá para el 2026. Aunque no cierra la puerta de la posibilidad, dejando a muchos aficionados en duda.

El astro argentino tendría 39 años en la siguiente Copa del Mundo, pero deja más dudas que certezas, al asegurar que prefiere ir ‘día a día’, y que cuando llegue el momento de decidir, ‘ya veremos’.

En la premiación de Marca, donde recibió el trofeo al ser el futbolista con más títulos de la historia, Lionel habló de distintos temas, incluido si es que tenía en mente disputar el Mundial; esto fue lo que dijo al respecto.

“Trato de disfrutar el día a día, de todo lo que me pasa en cada momento y cuando llegue el momento, se verá. Ojalá pueda seguir rindiendo a este nivel para sentirme bien y para estar feliz, porque cuando me siento bien y puedo disfrutar de lo que hago, soy feliz. No me pongo como objetivo llegar, sino vivir el día a día y estar bien”, mencionó.

Junto con esto, el argentino confesó que su mente está en disfrutar del fútbol, tanto a nivel de clubes en la MLS con Inter Miami como con Argentina, sobre todo después de malos pasajes en su carrera.

“Me encanta jugar al fútbol, disfruto de estar dentro de una cancha. Hace poquito me tocó estar en Argentina, en un Monumental repleto; feliz por ver a la selección, coreando mi nombre, el de mis compañeros. He luchado muchísimo y he pasado muchas malas en Argentina para que llegue este”, comentó.

Después de muchos intentos, Messi y Argentina se proclamaron campeones del Mundo en Qatar 2022, tras vencer a la Francia de Mbappé en tanda de penales.

Si llegará al Mundial y lo ganara habría conquistado un total de 44 títulos oficiales a lo largo de su carrera: 35 con el FC Barcelona, tres con el PSG, uno con Inter Miami, tres con la selección argentina, uno con la selección argentina sub-20 y otro con la sub-23.

Los jugadores más grandes en jugar un Mundial

Los jugadores en un mundial son las celebridades del evento pues son ellos los que con su camiseta muestran su talento y características de juego que los hacen tan grandes y admirables.

Los atletas que llevaban más años jugando fútbol y que han logrado disputar en una Copa del Mundo pese a su edad son los siguientes.

Empezando la lista con Essam El Hadary que tenía 45 años, siendo el más veterano, junto con la selección de Egipto, que le dio la oportunidad de jugar en Rusia 2018, en su posición dentro de la escuadra era la de guardameta.

Faryd Mondragón con 43 años, logró jugar el Mundial de Brasil 2014, en el compromiso de Colombia vs Japón, entró como cambio. El ya había disputado seis torneos mundialistas y jugaba como portero.

Pat Jennings que logró estar como portero en tres mundiales, Suecia 1958, España 1982, y México 1986, y en su momento lo colocó como el más veterano en jugar un mundial con 41 años.

Peter Shilton con 40 años, el veterano es reconocido por ser el atleta que ha jugado 401 partidos, su última Copa Mundial fue en Italia 1990 y la jugó a los 40 años.

David James teniendo 39 años, debutó en 1997 con la Selección de Inglaterra, y fue justo contra México, en Sudáfrica 2010 el guardameta de 39 años jugó su Mundial.

Por último Ángel Labruna fue uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol argentino, siendo de los máximos anotadores, jugó 37 partidos con la selección Argentina, su último mundial fue Suecia 1958 a los 40 años.