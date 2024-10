Comisión Disciplinaria investigará a José Luis Higuera tras criticar a Chicharito y a Rodolfo Pizarro

José Luis Higuera, presidente del Atlético Morelia hizo comentarios fuertes acerca de Javier Hernández y de Rodolfo Pizarro, por lo que la Federación Mexicana de Futbol abrió un expediente de investigación para analizar lo dicho.

La cuenta oficial de la FMF compartió un comunicado para establecer que la Disciplinaria ha abierto una investigación “que será exhaustiva” contra Higuera y el Club Atlético Morelia, tras sus polémicas declaraciones en una entrevista con TUDN, en las que, entre otras cosas, acusó de “huevones mentales” a los futbolistas mexicanos y también acusó a la afición mexicana de “solapar” a los jugadores.

“Dichas declaraciones, de conformidad con el Reglamento de Sanciones y el Código de Ética, podrían constituir una conducta inapropiada, que implique menosprecio, daño y/o agravio hacia los jugadores, la FMF, la Liga Expansión MX, los clubes, así como en detrimento del Fair Play y del futbol federado en general”, dice el comunicado.

— Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) October 17, 2024

Higuera salió con algunos conflictos de Chivas, señaló abiertamente a Rodolfo Pizarro como un ejemplo de un jugador promedio al que la afición idolatra por haber insultado al América, y así como a la mayoría se pierden con el dinero y no están preparados para lidiar con la fama y el éxito.

“El futbolista mexicano es un huevón mental. Entonces, llega con un gran contrato al mejor club, pues aparte de huevón mental, lo pierdes. Entonces el problema de Chivas no es su dinero y la afición debe de parar en apretar a Amaury o los directivos, mejor que aprieten a los pinches jugadores”, declaró José Luis.

“Que los aprieten de verdad (a los jugadores). Que no con un gol o dos goles ya ahora son el nuevo campeonísimo porque el Piojo (Alvarado) burla a algunos en la banda. Yo viví la etapa de Pizarro, porque le mienta la madre al América lo hacen ídolo. Bueno, por algo lo vendí. La afición debería ser mucho más fuerte con el jugador, abuchearlos, no pedirles autógrafos cuando pierden”, añadió.

Ante estas declaraciones, la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales publicó un comunicado, en el que calificó sus palabras como “desatinadas y nefastas” y exigió a la Federación Mexicana tomar cartas en el asunto, afirmando que los dichos son contrarios a la dignidad y la integridad de los futbolistas profesionales.

“Ante las desatinadas y nefastas declaraciones realizadas por José Luis Higuera, propietario de Club Atlético Morelia, la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro) manifesta que: Es inaceptable que un directivo emita pronunciamientos contrarios a la dignidad e integridad de los futbolistas profesionales, mismos que han sido, son y serán los verdaderos protagonistas de este deporte’”, refirieron.

Higuera en polémicas

José Luis Higuera fue directivo de las Chivas y Grupo Omnilife de 2015 a 2019, cuando salió del equipo, quedó muy mal prácticamente odiado por Amaury Vergara, actual dueño y presidente del Guadalajara; de hecho cuando se fue, llegó el propio Ricardo Peláez con el que ya había tenido conflictos.

El 26 de diciembre de 2016, luego de que Higuera se burlara de las Águilas del América en X, tras perder la final del Torneo Apertura 2016 ante Tigres, Pelaéz, quien era presidente deportivo del conjunto azulcrema dijo:

“Por ahí me enseñaron un tuit que puso el ‘gato’ de Vergara… ¿Cómo se llama?, ‘Higareda’… poniendo estupideces; a través de la Liga MX nos vamos a quejar, hay que jugar limpio en todos sentidos. El señor no ha ganado absolutamente nada, es un ‘pelagatos’, y no sirve para nada”.

Después de ello, y actualmente Higuera se convierte en el Presidente del Atlético Morelia de la Liga de Expansión MX.