Julián Quiñones defiende a la liga de Arabia Saudí ‘Hago más a lo que venía haciendo en México’

El delantero mexicano Julián Quiñones defendió su decisión de jugar en el Al-Qadsiah de Arabia Saudita y aseguró que el nivel en dicha liga es equiparable a lo que vivió en la Liga MX, por lo que minimizó las críticas hacia dicha competición.

Quiñones se mantiene firme en la creencia de que su fichaje con la liga de Arabia fue un movimiento positivo, ya que se encontró con una liga tan competitiva como la mexicana, pero que también aspira a seguir en crecimiento.

Si bien ha tenido actividad con apenas cuatro partidos en la Liga y uno en la Copa, el mexicano naturalizado considera que va por el camino correcto, adaptándose cada vez más a una competencia que le sirvió también para buscar nuevos retos.

“La liga árabe ha crecido mucho. Vemos los jugadores que están y se hace más competitiva. Todo mundo la desvalora, pero trabajo al mismo ritmo y hago más a lo que venía haciendo en México. No vengo a relajarme y por ende estoy en la selección y me llaman”, dijo en entrevista con ESPN.

También destacó que ha mantenido el ritmo que arrastraba desde México, siendo fundamental para su equipo, el cual tiene como objetivo convertirse en uno de los grandes animadores de la Saudí Pro League.

“Sigo haciendo goles, sigo corriendo, presionando y lo que piden lo hago. Los números hablan por sí solos. La gente demerita la liga árabe y están equivocados, es presión, juego e intensidad y no bajaré mi ritmo con esta liga”, insistió.

Por otra parte, Quiñones se refirió al Atlas y al América, dos clubes en los que logró ser fundamental y de los cuales salió de la mejor forma posible para tener las puertas abiertas en algún momento.

Una parte de Julián con el Atlas y el América

El jugador señaló que Atlas lo marcó en su carrera profesional, ya que el equipo lo recibió con los brazos abiertos después de salir de Tigres en medio de críticas y cuestionamientos sobre su rendimiento. Y se ve reflejado con la afición con el cariño que le demuestran los aficionados.

“Atlas es un equipo al cual quiero mucho y le tengo mucho aprecio. Atlas marcó mi vida, porque me recibieron en el momento más duro de mi carrera y de mi vida personal, donde no venía bien y ellos me hicieron el gran jugador que ahora soy, la persona que ahora soy. Todo lo que soy ahora es cien por ciento Atlas. Por eso es que tienen una parte de mi corazón”, aseguró en la entrevista para Enfocados.

Habló también sobre las Águilas, donde mencionó que al equipo le hace falta su estadio ya que es parte fundamental en la imagen del club, que ahí toma mucha fuerza por su tamaño y afición.

“Para mí, yo que lo viví. A veces hace falta también el Azteca, era fundamental para el equipo. Te da esa identidad que es el club más grande, esa identidad de jugar en el Azteca pintado de amarillo generaba mucho” Añadió.

“Como le dije a Henry Martín, Malagón e Israel Reyes en selección, ojalá levanten rápido el barco y se metan en la pelea, porque todo mundo lo da por muerto y no saben quién es el más grande de México. La temporada pasada nos daban por muertos y salimos bicampeones”, dijo.