Chivas tiene a Guillermo Almada en agenda; Almeyda no regresa

El Rebaño Sagrado por fin vive días tranquilos luego del drama de la salida de Fernando Gago, que por cierto, fue goleado en su debut con Boca, al mismo tiempo que Arturo Ortega ganaba como DT interino del Rebaño, ante Pachuca. Las cosas en el club rojiblanco han mejorado, el plantel está contento y el Play In, está muy cerca de ser asegurado.

Sin embargo, la directiva debe de empezar a buscar técnico para el próximo año desde ya. Para lo que resta de este Apertura, es casi un hecho que Ortega se quedará al mando. Los jugadores lo han recibido bien, el ánimo en el club está a tope y con el tiempo encima, es complicado que un DT de renombre venga para cerrar el torneo.

Lo que es un hecho es que en la cúpula de Chivas ya empezaron gestión para ir sondeando nombres y de entrada ya hubo dos descartados. Se acercaron con Antonio Mohamed y Matías Almeyda y los dos son imposibles en este momento. El Turco tiene un proyecto en puerta para el 2025 y con el Pelado, aunque había buena voluntad, todavía tiene contrato con el AEK de Grecia y su cláusula de salida es de cerca de los 10 millones de euros.

Pero este es fin de semana, ha surgido un PLAN B, que no desagrada, que es viable y que si, todo sale bien, para enero, Guadalajara podría dar un golpe sobre la mesa en el futbol mexicano.

GUILLERMO ALMADA: EL DESEO DE CHIVAS PARA DICIEMBRE

A la mesa de la directiva de Chivas llegó el nombre de Guillermo Almada, el técnico que aún trabaja en Pachuca, que el año pasado estuvo muy cerca de tomar a la Selección Mexicana y que con una base de mexicanos jóvenes, ganó la Concacaf y ha hecho maravillas con los Tuzos.

A Amaury Vergara y compañía, le han brillado los ojos con tan solo imaginar al uruguayo en el banquillo de su equipo, sin embargo, lo tienen muy claro: No van a hacer lo mismo que Boca Juniors hizo con ellos y tratarán de hacer las cosas con ética.

¿Cómo llegaría entonces Guillermo?. Pues resulta que las cosas en Hidalgo ya no están tan bien con Almada y el club. Más allá de los resultados, que este torneo han sido muy malos y que es prácticamente imposible que se metan a Liguilla, fuera de la cancha, la tensión con el temperamento de estratega ha ido en aumento. Los regaños y gritos ya pasaron a un terreno más personal y en los últimos días separó a Gustavo Cabral y otro futbolista de toda actividad del primer equipo.

De acuerdo a Alberto Bernard, nuestro analista en W DEPORTES, no sería raro que al finalizar el torneo, Almada se siente con la directiva tuza a analizar su continuidad y que se haga a un lado de Pachuca, quedando libre y entonces sí, el Rebaño pueda entrar al quite.

En Verde Valle no quieren tener ningún acercamiento hasta que Pachuca acabe su participación en la Liga MX, mientras estudian otros nombres.

¿QUÉ OPCIONES DE DT HAY PARA CHIVAS?

En días recientes, se han mencionado dos nombres en la órbita de Chivas. Robert Dante Sibolidi y Gerardo Espinosa. Ambos ya fueron contactados, pero sin ningún acuerdo. Otro que apareció en la baraja fue Quique Setién, el ex DT de Betis y Barcelona, aunque sin ningún acercamiento todavía.

Lo que se sabe es que, El Rebaño busca un perfil de técnico que priorice, antes que otra cosa, la disciplina y proponga un modelo de trabajo a corto y largo plazo, parecido a lo que Veljko Paunovic pretendía cuando llegó en el 2023.

Sudamérica está descartado totalmente tras lo que pasó con Gago y solo se busca en Europa o con estrategas que estén sin trabajo en estos momentos.

¿QUÉ DICE ARTURO ORTEGA SOBRE SU INTERINATO?

Aunque reconoce que es complicado que se le de una oportunidad como DT absoluto del primer equipo en Chivas, Arturo Ortega quiere disfrutar y aprovechar esta oportunidad en el club tapatío, ayudando a sumar puntos y mantener viva la esperanza de pelear por el título en diciembre.

“No pienso en cosas a futuro. Lo único que pienso es en dar gracias a dios y al club por darme esta oportunidad, espero seguir ayudando a que el equipo sumen puntos lo que resta del torneo o lo que me dejes estar acá y si me quedo a Liguilla, pues pelear hasta el final por ser Campeón. Ya lo demás, ni me corresponde ni me quita el sueño”.

La única forma en la que Ortega se pueda meter a la conversación del próximo técnico de Guadalajara es, si llegar a la Final o si es Campeón del Apertura 2024. Por lo pronto debutó con el pie derecho con un triunfazo en Pachuca y un buen accionar del equipo.